Солдат-срочник погиб за 4 месяца до дембеля

Во Владимирской области трагически погиб 20-летний солдат-срочник, сообщает портал «LipetskMedia». Геннадий Аничкин приехал на службу из Липецкой области. До дембеля молодой человек не дослужил всего четыре месяца. Трагедия произошла 20 февраля. По информации наших коллег, в тот день Геннадий вместе с сослуживцем открывали борта на грузовой машине «Урал». Когда солдат начал обходить авто, водитель повернул ключ зажигания. Машина дернулась назад и придавила парня к бетонной стене. До больницы Геннадий не доехал около 30 километров. От полученных травм он скончался.

Геннадия похоронили на родине, в селе Грачевка Усманского района.

Как рассказал изданию двоюродный брат погибшего, произошедшим сейчас занимается военный суд. На сержанта, сидевшего за рулем, заведено уголовное дело, уволен командир роты. Семья Геннадия – многодетная. У него остались два брата и младшая сестра.

Этo yжe нe пepвый cлyчaй гибeли военнослужащих в регионе за последние годы. В мае 2018 года в Муроме солдат-срочник погиб при погрузке военной техники. Он попал под военный грузовик «Урал», сдававший задним ходом. Еще одна трагедия произошла 23 августа того же года. Солдат-срочник войсковой части 45-445 погиб во время учений. Он спас тонувшего сослуживца, а сам погиб. Солдат был награжден посмертно.

Ольга Ефремова

Фото из аккаунта погибшего в соцсетях