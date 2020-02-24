Сокращения грядут у главного дорожного подрядчика региона

В крупнейшей дорожной компании «ДСУ №3», которая находится в ведении администрации Владимирской области, грядут радикальные изменения. Оптимизацию будут проводить самым популярным способом – сокращением штата. В организации работает 1696 человек, из них свыше 400 – в административно-управленческом аппарате. Новый директор Станислав Шерстнев считает, что надо расчистить ряды управленцев. По 3-4 человека в каждом из 18 филиалов. В прошлом году уже успели расстаться с 112 сотрудниками. И, по словам Шерстнева, никаких критических ухудшений не случилось.

ДСУ № 3 сохранит все производственные базы в филиалах.

ДСУ № 3 – главный подрядчик в регионе. Компания построила Лыбедскую магистраль, обход деревни Бараки. Она принимает участие во всех торгах по ремонту и строительству дорог. Общественники в дорожной отрасли высказали опасения администрации области по поводу последствий такой оптимизации. Накануне старта дорожного сезона допускать кадровые рокировки опасно. Вполне могут снизиться объемы заказов и как следствие ремонтных и строительных работ. Но руководство госкомпании привело довод по экономии – сокращение штата приведет к снижению расходов на 50 миллионов рублей. Экономия победила.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирская мэрия устроила показательный дорожный ремонт в зимнее время. Латать ямы на дорогах при минусовой температуре вполне возможно.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»