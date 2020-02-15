Собственники заплатят за мусор, если в квартире никто не зарегистрирован

Жилищная инспекция Владимирской области разъяснила порядок оплаты по тарифу за обращение с ТКО в тех квартирах и домах, где никто не живет. Даже если никто не пользуются услугами регионального оператора, платить всё равно придётся. Таково федеральное законодательство.

Елена Андреева, начальник жилищной инспекции по Владимирской области

Приоритет по начислению — это количество зарегистрированных человек.

Если они отсутствуют, значит, начисления осуществляются по количеству собственников.

Если 5 собственников и ни одного зарегистрированного, то будет начисление на пятерых.

Поблажки при начислении платежа предусмотрены только для зарегистрированных жителей.

Если жильцы отсутствуют в квартире более 5 дней по важным причинам: в командировке, в больнице, на отдыхе. Но для перерасчёта потребуется справка, которая докажет факт отсутствия.

После получения счетов за обращение с ТКО в феврале в «Биотехнологии» позвонило 2500 человек с жалобами и вопросами. Документы на перерасчёт платежей по причинам отсутствия зарегистрированных граждан или ошибочного количества прописанных нужно принести в офис регионального оператора или в офис единого расчётного центра.



Как «Призыв» сообщал ранее, в ЕРИЦ выстроились огромные очереди жителей с вопросами. Но стоять необязательно, есть другие способы сообщить об ошибках и уточнить информацию.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»