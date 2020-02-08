Собака оставила без носа бешеную лисицу 

Новый очаг бешенства зафиксирован в Ковровском районе. Во двор частного дома, расположенного в деревне Зубцово, забежала бешеная лиса. Лесная гостья пыталась проникнуть в вольер к собаке. Животные сцепились. Собака откусила лисице нос. Дикое животное погибло, сообщает портал «iKovrov». Проведенное в лаборатории исследование показало, что лиса действительно была больна бешенством.

В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории Коврова и Ковровского района местных жителей просят строго соблюдать правила содержания собак и кошек: не позволять питомцам контактировать с дикими животными и не забывать про прививки против бешенства. Сделать ее можно на улице Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозрительного поведения животных следует сообщать в районную ветстанцию по телефонам: 2-14-20, 2-27-49.

Лисы являются основными переносчиками смертельно опасного заболевания.

Ранее «Призыв» сообщал, что область потратила 900 тысяч рублей на уничтожение лис. Только в прошлом году в регионе были выявлены 30 диких животных, зараженных бешенством.

Ольга Ефремова

Фото: moya-planeta.ru