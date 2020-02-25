Случай бешенства зафиксирован на ферме в Селивановском районе

На ферме в деревне Губино Селивановского района выявлен случай бешенства. Опасным заболеванием заразилась 9-месячная корова. Вероятнее всего, животное пострадало от укуса лисы или енотовидный собаки, которые могли пробраться на территорию фермы. Животноводы сразу же обратили внимание на странное поведение коровы. Подходить к корму она отказывалась. Даже попыталась укусить работника фермы, сообщает портал «Горбатка.ру». Помочь животному не удалось. Корова ни на что не реагировала, затем повалилась набок и умерла.

Материалы были переданы на анализ, а труп животного сожгли. Обслуживающему персоналу, контактировавшему с больным животным, была оказана медицинская помощь. Позже Владимирская областная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие бешенства у погибшего животного.

Заболевание выявлено у молодой коровы.

По данным управления Россельхознадзора по Владимирской области, в администрации Селивановского района было оперативно собрано заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. На нем было отмечено, что не все руководители сельхозпредприятий, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств соблюдают правила содержания животных. Далеко не везде есть надежная защита от проникновения диких животных. Сообщается, что сотрудники ведомства намерены выехать на ферму с внеплановой проверкой.

Ранее «Призыв» сообщал, что собака оставила без носа бешеную лисицу. Очаг бешенства был зафиксирован в Ковровском районе.

Ольга Ефремова

Фото: 1reg.by