Следком проверяет информацию об избиении школьницы

Инцидент попал на видео

Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьницы во Владимирской области. Видео того, как одна девочка бьет другую, широко распространилось в сети и попало на федеральные телеканалы. В комментарии к видео сообщается, что инцидент якобы произошел на крыльце образовательного учреждения. В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет.

В рамках доследственной проверки детально оцениваются все обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц образовательного учреждения, где обучаются школьницы, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Совместно с органами системы профилактики будут проверены семьи, где воспитываются девочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства пьяной драки с участием следователя. Инцидент произошел в Юрьеве-Польском.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение 1

  • Яна:
    14.02.2020 в 10:37

    Да, жестокость среди школьников никуда не исчезает, принцип «кто сильнее — тот и круче» так и остается, а еще желание все это записать на видео… Это дно, товарищи. Воспитывай-не воспитывай, а такие уникумы все равно всегда найдутся.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение