Следком проверяет информацию о избиении школьницы

Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьницы во Владимирской области. Видео того, как одна девочка бьет другую, широко распространилось в сети и попало на федеральные телеканалы. В комментарии к видео сообщается, что инцидент якобы произошел на крыльце образовательного учреждения. В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет.

— В рамках доследственной проверки детально оцениваются все обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц образовательного учреждения, где обучаются школьницы, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Совместно с органами системы профилактики будут проверены семьи, где воспитываются девочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства пьяной драки с участием следователя. Инцидент произошел в Юрьеве-Польском.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»