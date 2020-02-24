Сколько блинов съесть на Масленицу без вреда для здоровья

Начинается масленичная неделя. «Призыв» вспомнил, какие традиции сопровождают этот шумный и сытный праздник. Обсудил с диетологом, какое количество блинов можно съесть за раз, какая начинка предпочтительней? Посчитал, сколько стоит блин, если его испечь дома и сравнил с ресторанными ценами. Поделился фирменным и проверенным рецептом блинов — все получится даже у начинающего кулинара!

Первый блин – медведю

Этот языческий праздник был настолько любим народом, что его вынуждена была признать православная церковь. И если раньше Масленицу (языческое название – Комоедица) праздновали в день весеннего равноденствия (20 или 21 марта), то теперь праздник блинов всегда начинается за 8 недель до Пасхи и длится неделю, с понедельника по воскресенье. Церковное название этой недели — Сырная или Мясопустная.

Кстати, «ком» — это одно из старославянских названий медведя. Косолапые чуяли весну и просыпались. Медведь — это дух леса, хозяин, ведающий мед, а мед для славян — источник жизни и здоровья. Первый блин был «комАм» (медведям). Славяне приносили «блинные жертвы»: складывали их рядом с берлогой. Да, нести блины в лес, где вот-вот проснется голодный медведь – дело опасное, но смельчаков хватало всегда.

Когда, праздник стал церковным, то первый блин, который выпекали на масленичной неделе, отдавали нищим, чтобы он помянул усопших. И этот блин должен был вставать комом в горле, когда человек вспоминал своих умерших родителей или других родственников. А сегодня современные хозяйки, если блин не получился (грейте лучше сковородку), просто говорят: «Первый блин комом».

Символ солнца

Почему праздник называется Масленица? У исследователей есть несколько рабочих версий. Во-первых, верующие в это время уже исключают из рациона мясо, но молочные продукты продолжают вкушать. Поэтому масла для выпекания блинов всю неделю не жалели. Получались круглые, горячие, душистые и масленые блины.

Во-вторых, название праздника имеет отношение к легенде о богине Лели. Она могла предстать перед людьми в образе хрупкой девушки, но на весеннее равноденствие всегда появлялась в виде пышнотелой веселой бабы с румяными и блестящими от масла щеками. В таком облике богиню звали Масленицей. В-третьих, название празднику могли дать попытки предков своими обрядами «умаслить» солнце и задобрить богов.

Масленица – это кулачные бои, посиделки, катания на тройках, ряженые, блины как символ солнца и особые ритуалы каждый день. Поедая всю неделю блины, мы как бы получаем частичку могущества небесного светила. В масленичную неделю женщинам не разрешалось шить и прясть. Мужики за глаза называли масленицу «бабьей неделей».

Богатые выпекали блины с понедельника, бедные начинали печь в четверг или пятницу.

Аналог Масленицы празднуют в Чехии, Дании, Германии, Шотландии, Польше, Франции, Британии.

Битва желудков опасна для жизни

С блинами во всем мире частенько устраивают различные конкурсы, устанавливают рекорды. Например, самую высокую стопку блинов (76 см.) выстроил Энди Робель, повар из Австралии. Американец Росс МакКерди в течение часа смог испечь 1 092 блина. Еще один американец Майк Куззакреа пробежал марафон (42 км.) за 3 часа 2 минуты, причем все это время подбрасывал на сковороде блин, ни разу не уронив его.

В России на масленичную неделю тоже устраивают различные конкурсы: пекут огромные блины, бегают с блинчиками и сковородкой, а также поедают блины на скорость. И если первые две забавы безобидные, то последняя чревата серьезными последствиями и даже смертельными случаями.

Прошлая Масленица во Владимире омрачилась трагедией. 45-летний житель Владимира скончался после победы на конкурсе по поеданию блинов. Мужчине стало плохо после объявления результатов состязания, он отошел в сторону и упал. Прибывшие медики констатировали смерть. Мужчина скончался от асфиксии (удушения).

У блинов есть особое свойство — вязкость, которая затрудняет дыхание. Есть их на скорость нельзя! Не переусердствуйте. И помните: битва желудков опасна для жизни!

Детям до 3 лет не рекомендуется

Наш постоянный эксперт — главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Владимирской области Татьяна Миславская предупреждает:

— Детям до 3 лет блины давать не рекомендуется. Взрослым, у которых есть лишние килограммы, блины лучше есть в первой половине дня, чтобы успеть израсходовать полученные калории. Два-три блина в день достаточно для всех!

И блины есть нужно не всю Масленичную неделю, а хотя бы дважды или трижды. Наиболее предпочтительная начинка: нежирный творог, рыба, маложирная говядина, ягоды, а также хороши блины со сметаной, вареньем или джемом. Детям предложите со сметаной или джемом.

Блины — калорийное и тяжёлое для пищеварения блюдо: на 100 гр. продукта приходится 190–200 килокалорий (точная цифра зависит от муки, из которой приготовлены блины). Калорийность блинов можно уменьшить на 70 килокалорий, если при жарке вместо растительного масла использовать сливочное, а тесто замешивать не на молоке, а на воде (минус еще 70 килокалорий).

Кроме блинов на пшеничной муке, приветствуются гречневые блины, овсяные. У таких блинов меньше гликемический индекс, их можно есть тем, кто страдает диабетом, а также придерживается диеты, ведет здоровый образ жизни.

Российские рестораторы отмечают, что в эту Масленицу на смену всем привычной красной икры приходит икра сиговых и тресковых рыб. Если блин с красной икрой по стране стоит от 100 до 200 руб., то блин с икрой сиги, трески, щуки, судака, окуня – от 60 руб. Это более экономный, но не менее вкусный формат начинки. А внутри блина, по словам рестораторов, вкусовые отличия икры разных видов рыб не так заметны.

Кстати, специалисты агентства «Рыбсеть» составили ежегодный масленичный «Индекс блина», сопоставив цены на блины и икру в разных городах России, и пришли к выводу, что блин с красной икрой не может стоить меньше 95 руб. При условии, что в блин кладется стандартная порция икры весом 30 граммов.

Готовьте блины сами

Блины – одно из самых экономичных мучных блюд, для которого требуется минимум муки при максимуме жидкости. Еще более увеличивают объем блинов дрожжи. В кафе и ресторанах города блины представлены в меню каждый день. Будьте готовы за один блин отдать от 50 до 230 руб. (все зависит о начинки, самая дорогая – семга и икра). Готовые замороженные блины (вес от 300 граммов) в магазине стоят – от 70. до 350 руб (и здесь цена зависит от того, есть ли начинка, какая она).

Если печь самому, то блины для семейного бюджета выйдут намного дешевле.

Основные ингредиенты:

Пшеничная мука (2 кг.) – от 53 руб.

Молоко (1 литр) – от 50 руб.

Подсолнечное масло (1 литр) – от 75 руб.

Яйца (1 десяток) – от 60 руб.

Начинки:

Творог (170 гр.) – от 60 руб.

Сгущенка (380 гр.) – от 69, 90 руб.

Джем (300 гр.) – от 49,99 руб.

Сметана (180 гр.) – от 39,99 руб.

Форель (150 гр.) – от 179,90 руб.

Красная икра (95 гр.) – от 169 руб.

Свежая малина (125 гр.) – от 169.90 руб.

Самый простой бабушкин рецепт блинов. Проверен десятками владимирских семей и уже не одну Масленицу. Рецепт настолько прост, что блины получаются даже у начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

2 яйца (12 руб.),

500 мл. молока (25 руб.),

2 стакана или 500 гр. (26, 50 руб.) муки,

1 стакан кипятка,

1 ч. л. соды, щепотка соли и сахара — по вкусу (эти ингредиенты всегда есть в хозяйстве, общая стоимость не более 5 руб.),

100 мл. подсолнечного масла (7,50 руб).

Приготовление:

Взбить яйцо, добавить молоко, соль и сахар, потом муку. Все размешать и соду погасить стаканом кипятка, добавив все в тесто. Снова как следует перемешать и выпекать. Иногда, если тесто получилось густое, можно добавить еще кипятка. Разогреть как следует сковородку, смазать ее подсолнечным маслом (лучше с помощью кулинарной кисточки) и выпекать блины.

Получается около 20 блинов, а общая стоимость всех необходимых ингредиентов – 76 руб.

Один блин – 3 руб. 80 коп.

Итоговая сумма зависит от того, какую начинку вы выберете, с чем будете есть блины.

Приятного аппетита и с наступающей Масленицей!

А по ссылке еще один рецепт — «бархатных» блинчиков от Дмитрия Мареева.

Елена Середина

Верхнее фото: tartaria.name