Ситуация с единой платежкой повлекла кадровые рокировки в ЕРИЦ

Администрация Владимирской области обвинила руководство Единого расчетно-информационного центра в неудачах по запуску единой квитанции для оплаты коммунальных услуг. На посту директора Дмитрия Ермолаева сменила Нелли Титова. Ее представили депутатам Законодательного Собрания. Правда, ничего конкретного о планах на развитие ЕРИЦ она не сказала. Вроде бы комиссий на оплату квитанций вводить не собираются, да и с единой платежкой все так же туманно. Намерение есть, но ресурсоснабжающие организации на диалог не идут. С ЕРИЦ работает «Теплогаз», Фонд капремонта и региональные операторы по обращению с ТКО.

Депутаты были удивлены, узнав от врио вице-губернатора Александра Байера, что глава региона подал заявление в прокуратуру на бывшего руководителя ЕРИЦ. Как пояснил Байер, к Дмитрию Ермолаеву накопилось много претензий и в первую очередь надзорное ведомство проверит законность его действий как физлица.

Диалог депутата Шамиля Хабибуллина и врио вице-губернатора Александра Байера

Ш.М. — Вы же сказали, что организация добилась результатов, вышла на прибыль, увеличив число контрагентов. Значит, не совсем плохо работали?

А.Б. — Трудно сказать, совсем или нет. На этот вопрос ответит аудитор, который сейчас приступил к работе.

Мы максимально осветим деятельность комплексного аудита ЕРИЦ. В течение двух-трех недель у нас будет полное понимание происходящего.

Рост выручки — один из 22 пунктов результатов деятельности компании.

Главный, кто должен был сделать единый платежный документ — это ЕРИЦ.

Александр Байер заявил, что еще и собираемость платежей ЕРИЦ не смог увеличить. Это странно, потому что Фонд капремонта области неоднократно подчеркивал что у нас один из самых высоких показателей в стране, да и «Теплогаз» сообщал о 95%.

На посту директора ЕРИЦ Дмитрия Ермолаева сменила Нелли Титова.

Депутаты Законодательного Собрания уже несколько раз обсуждали перспективы организации ЕРИЦ. Их мнение разнится с позицией администрации области. Но повлиять на ситуацию со сменой руководства депутаты никак не могут. Решение принимали подведомственные организации «Белого дома». Тем не менее депутаты продолжат отслеживать судьбу ЕРИЦ.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты пытались отстоять самостоятельность ЕРИЦ и его шанс на сохранение единой квитанции.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»