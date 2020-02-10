Синоптики спрогнозировали мрачную оттепель

Погода во Владимирской области снова поменялась. На смену долгожданному морозцу пришло резкое потепление. Солнце, которое сегодня с утра радует жителей региона, скроется за облака. По прогнозам синоптиков, до конца недели нас ждет мрачная оттепель.

— В течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса. Такая мрачноватая погода будет, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Будет ненастно и слякотно, существенных осадков не прогнозируются.

Местами пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Небольшой минус ожидается только в ночные часы. Максимально температура опустится до -5 градусов. В дневные часы температурный режим окажется почти на 6°С теплее климатической нормы.

Ранее «Призыв» сообщал, что морозный и солнечный день собрал в минувшую субботу на «Лыжне России» более 11 300 любителей и профессионалов лыжного спорта.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»