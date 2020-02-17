Синоптики сделали неожиданный прогноз погоды на март

Новый прогноз от синоптиков. Несмотря на то, что весна в этом году обещает начаться раньше обычного, зима еще может заявить о себе в марте. В европейской части России в первый весенний месяц ожидается похолодание до -10 градусов.

— Хотя начало сезона ожидается немного теплее положенного, тем не менее вероятны традиционные возвраты холодов, — рассказал «РБК» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такой же точки зрения придерживается и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Март — это зимний месяц по климатическому определению. Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное. Но зима нынешняя настолько фантастически теплая, что кажется, такого быть не может, — пояснил метеоролог.

Пока же синоптики прогнозируют «триумвират тепла».

Три дня подряд, с понедельника по среду, ожидаются температурные рекорды, которые могут побить максимумы 1957, 1949 и 1925 годов. Днем воздух может прогреться до +5 градусов, ночью также прогнозируются плюсовые температуры. В течение недели ожидаются пасмурная погода и осадки преимущественно в виде дождя. К концу недели температура опустится до околонулевых значений и вновь придёт снег.

Ранее «Призыв» сообщал, что свое влияние на погоду оказывает атлантический циклон «Сабина», проходящий над регионами Центрального федерального округа.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»