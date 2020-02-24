Синоптики рассказали о погоде в последние дни зимы 

Последняя неделя февраля будет непростой в плане погоды. Температуры будут колебаться от ночных заморозков до оттепели. Так, в дневные часы воздух может прогреваться до +4 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Ожидаются осадки в смешанной фазе: и снег, и мокрый снег, и дождь. На дорогах возможна гололедица. Предупреждают синоптики и о так называемой «барической пиле», резких скачках атмосферного давления, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В конце зимы ожидаются сложные метеоусловия.

Март, согласно прогнозам синоптиков, окажется теплым. Ожидается, что температуры будут на 2-5 градусов выше положенной нормы.

— Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик также уточнил, что несколько сантиметров снежного покрова, скорее всего, сохранятся до 20-х чисел марта, после чего придет климатическая весна и среднесуточная температура воздуха станет плюсовой.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой зимы в феврале появились подснежники. Снять первоцветы на видео удалось жителю Вязников.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»