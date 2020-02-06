Синоптики обещают самую холодную ночь зимы

Зимняя погода задержится во Владимирской области, как минимум, до конца недели. Причем пик похолодания придется именно на выходные. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -16, местами до -20 градусов. Морозно будет и днем. В пятницу до -10 градусов, в субботу до -12. Осадки прекратятся, а солнце, напротив, обещает показаться из-за облаков. Таких температур в этом сезоне еще не было, хотя это климатическая норма, уточняют синоптики.

— На самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные, – так образно описал погоду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пик арктического вторжения придется на выходные.

Однако зимняя погода закончится уже в начале следующей недели, когда в Москву вернутся атлантические воздушные массы, которые принесут нулевые температуры и мокрый снег, переходящий в дождь. Уже в воскресенье температура повысится днем до -4 градусов. С понедельника популярные погодные сервисы обещают +1 градус.

А пока синоптики предупреждают о низком атмосферном давлении, которое может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При норме 750 миллиметров ртутного столба сегодня оно резко упало и составило 733 мм. К норме давление придет в субботу.

Ранее «Призыв» сообщал, что вернувшаяся в регион зима позволит провести всероссийскую массовую гонку «Лыжня России». Она состоится 8 февраля в парке «Дружба».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»