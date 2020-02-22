Штормовой ветер подпортит День защитника Отечества

В ближайшие сутки ненастье вытеснит солнечную теплую погоду. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что сегодня вечером, а также ночью и днём 23 февраля в регионе ожидается усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Причиной, сообщают их столичные коллеги, станет обширный циклонический вихрь, идущий с севера Скандинавии. Он же принесет осадки во Владимирскую область.

Местами ожидается мокрый снег и дождь, в некоторых районах гололедица.

Утром в День защитника Отечества около -1. Днем столбики термометров остановятся на отметке в ноль градусов. Но из-за сильного ветра и влажности будет казаться холоднее на несколько градусов. Потеплеет уже к понедельнику, 24 февраля. Но будет пасмурно. Впрочем, синоптики уже предупреждали, что зима еще может заявить о себе. Минусовые температуры вернутся в начале марта.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой зимы в регионе появились подснежники.

Елена Пляскина

Фото: daynews.com.ua