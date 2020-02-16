Шквалистый ветер обрушится на Владимирскую область

На Владимирскую область надвигается сильный ветер. Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода резко испортится уже грядущей ночью. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ветреная погода сохранится завтра утром и днем.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и старых деревьев. Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия и проявлять бдительность.

Ранее «Призыв» сообщал, что зима с морозцем, скорее всего, уже не вернется. По прогнозам синоптиков, в течение всей следующей недели ожидаются плюсовые температуры.

Ольга Ефремова

Фото: forpostsevastopol.ru