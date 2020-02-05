Школы Владимира начали принимать заявления в первый класс

Владимирские школы открыли запись для будущих первоклассников. В образовательное учреждение необходимо обратиться со свидетельством о рождении ребенка и паспортом одного из родителей. В электронном виде подать заявление о зачислении в первый класс можно через портал госуслуг и портал Образование33.рф. Однако есть уточнение. Пока подать заявление можно только в образовательные учреждения по месту прописки. Сделать это нужно до 30 июня.

Первые в очереди — поступающие по прописке.

Лишь с 1 июля, если в школах останутся свободные места, будут принимать заявления от остальных. В 2020 году территории, закрепленные за городскими школами, несколько изменились. Узнать, к какому образовательному учреждению относится ваш дом, можно здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году во Владимирской области вслед за медиками начнут возвращать в профессию и работников образовательной сферы – учителей и воспитателей. Уже в апреле все трудоспособные граждане, в том числе пенсионеры, смогут обратиться в центр занятости и бесплатно пройти переподготовку.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru