Школьники спасли провалившегося под лед друга

Троих школьников, которые спасли провалившегося под лед друга, чествовали в Киржаче. На сцене районного Дома культуры дети получили грамоты и подарки. Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества. Героический поступок школьники совершили 17 января этого года. В тот день около 14.00 трое детей находились на берегу реки напротив городского пляжа.

Один из них, учащийся 2-го класса, вышел на лёд, провалился и начал тонуть.

Шестиклассник Володя Аплекаев и его сестра, второклассница Таня Аплекаева, бросились мальчику на помощь. Вдвоём они схватили за руки утопающего. Однако старший брат, беспокоясь за сестру, велел ей вернуться на берег, а сам продолжил вытаскивать товарища. На помощь Володе подоспел семиклассник Данила Герасимов. Вместе они спасли тонувшего мальчика. Вспоминая события того дня, решительные школьники сказали, что только потом поняли, что совершили мужественный поступок.

— Решительные действия троих детей помогли предотвратить трагедию, — подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

За проявленное мужество при спасении человека Владимир Аплекаев представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Медалью Володя в скором времени будет награждён в торжественной обстановке. Также он номинирован на участие во всероссийском конкурсе «Дети-герои».

Ранее «Призыв» сообщал, что участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Клочанюк награжден медалью «За смелость во имя спасения». Зимой прошлого года он вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области