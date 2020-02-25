Широкая Масленица-2020 во Владимире: где погулять бесплатно

В Центральном парке культуры и отдыха приглашает гостей и жителей города на проводы зимы и встречи весны на народном гулянье «Масленичные забавы» (0+). Все желающие смогут совершенно бесплатно угоститься вкуснейшими блинами на ярмарке цветных блинов и принять участие в многочисленных играх.

На главной сцене состоится большая концертная программа театра фольклора «Разгуляй», хора русской песни «Околица», театра песни «Амега», фольклорного ансамбля «Жаворонки», ансамбля танца «Владимирец» и многих других.

На площади у колеса обозрения гостей парка ждут масленичные забавы: метание валенка, прыжки в мешках, «петушиные» бои, игра «Набей блин», армреслинг и поднятие гири. Самые ловкие владимирцы по традиции смогут побороться за суперприз в состязании «Масленичный столб». Будет представлена фотозона с фотобудкой, где каждый моментально сможет получить свои фотографии.

В 17.00 кульминацией народного гулянья станет яркое выступление фаер-шоу «Стихия» и сожжение чучела Масленицы. На протяжении всего праздника будут работать: прокат детских квадроциклов и электромобилей, комната смеха и страха, городок аттракционов, катание на лошадях, колесо обозрения «Небо-33».

Центральный парк: ул. Мира, 36а

1 марта в 12.00

Вход свободный