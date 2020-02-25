Широкая Масленица-2020 во Владимире: где погулять бесплатно

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Только парки и микрорайоны
Впервые, пожалуй, за всю историю Владимира не будет масленичных гуляний на Соборной площади. После судебного дела Министерства культуры, обвинившего городскую администрацию в недопустимости расположения ярмарок в зоне памятников ЮНЕСКО, на центральной площади владимирские власти не решаются проводить массовые мероприятия с широкой торговлей. Поэтому проводы зимы в этом году пройдут во всех парках и присоединенных территориях города. Самые масштабные гулянья мы собрали для вас в этой афише. Читайте, выбирайте, веселитесь!
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Сквер на Комиссарова
В субботу масленичные гулянья «Золовкины посиделки» (0+) развернутся на улице Комиссарова. В программе праздника: творческие выступления, танцы, песни, традиционные масленичные угощения, веселые игры для всей семьи!
А всех умельцев приглашают поучаствовать в конкурсе-выставке авторских игрушек. После подведения итогов и вручения подарков победителям конкурса их изделия можно будет купить. Ведь все, что сделано своими руками, сделано с душой!
Комиссаровский пруд: около домов № 3а и 3-б на ул. Комиссарова
29 февраля в 12.00
Вход свободный
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Энергетик
В субботу у летней сцены около Культурно-досугового комплекса Энергетика пройдут масленичные гулянья «Душа ты моя, Масленица!» (0+). Уже традиционно всех гостей и жителей микрорайона ожидает праздничный концерт с лучшими творческими коллективами и солистами Культурно-досугового комплекса и города Владимира. На площади перед сценой расположатся анимационные точки, фотозоны, аттракционы и торговые павильоны, где каждый желающий сможет угоститься главным лакомством Масленичной недели.
Культурно-досуговый комплекс»: ул. Энергетиков, 7, летняя сцена
29 февраля в 16.00
Вход свободный
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Центральный парк
В Центральном парке культуры и отдыха приглашает гостей и жителей города на проводы зимы и встречи весны на народном гулянье «Масленичные забавы» (0+). Все желающие смогут совершенно бесплатно угоститься вкуснейшими блинами на ярмарке цветных блинов и принять участие в многочисленных играх.
На главной сцене состоится большая концертная программа театра фольклора «Разгуляй», хора русской песни «Околица», театра песни «Амега», фольклорного ансамбля «Жаворонки», ансамбля танца «Владимирец» и многих других.
На площади у колеса обозрения гостей парка ждут масленичные забавы: метание валенка, прыжки в мешках, «петушиные» бои, игра «Набей блин», армреслинг и поднятие гири. Самые ловкие владимирцы по традиции смогут побороться за суперприз в состязании «Масленичный столб». Будет представлена фотозона с фотобудкой, где каждый моментально сможет получить свои фотографии.
В 17.00 кульминацией народного гулянья станет яркое выступление фаер-шоу «Стихия» и сожжение чучела Масленицы. На протяжении всего праздника будут работать: прокат детских квадроциклов и электромобилей, комната смеха и страха, городок аттракционов, катание на лошадях, колесо обозрения «Небо-33».
Центральный парк: ул. Мира, 36а
1 марта в 12.00
Вход свободный
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Загородный парк
В этом году «Масленица в Загородном» (0+) пройдёт под девизом: «Будет всё! И хлеб, и зрелище!» Гости смогут заглянуть на дегустационные площадки «Вкусной ярмарки» и отведать вкуснейших угощений. Праздничное пространство будет заполнено игровыми площадками, традиционными играми и интерактивными объектами: «Деревянный тир», «Метание валенка», «Тяни-толкай», «Бои на поясах», «Сбивание с бревна». Для любителей фотосессий приготовлено масса фотозон и символичных арт-объектов: «Хлебное дерево» — символ благополучия, «Сорная метла» — символ чистоты в доме и в душе, «Русская печка» — символ русского духа, оберег «Ворота счастья», «Батон-картон» — ресайкл-фотозона.
Центральное место праздничного пространства займет, конечно, высоченная масленичная кукла-чучело, вокруг которой развернется целое обрядовое действо. На главной сцене гостей будут удивлять «Гонки на надувных лошадях», «Подушечные бои» и 3-метровый Петух, «Блиномёт», «Шоу-чемпионат по стрельбе пробками от…» и необычные забавы. Впервые зрители увидят и услышат виртуозное барабанное шоу «Drummatica» от наших гостей из Москвы. Главные музыкальные гости в этом году — вокальный проект «ИванОльга», театр фольклора «Разгуляй» и Народный ансамбль русской песни «Баловень» из города Камешково.
Безусловно, кульминацией народных гуляний станет массовое хороводное действие в 16.30. В завершении его состоится долгожданный обряд сожжения чучела Масленицы.
Загородный парк: Судогодское шоссе, 4
1 марта 2020 года с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Парк «Дружба»
В день проводов зимы парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает владимирцев и гостей города на яркое народное гулянье «Гуляй, Масленица!» (0+). Театрализованное действо с яркими персонажами создаст атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Самобытные русские персонажи, воплощенные студентами Владимирского областного колледжа культуры и искусства, встретят юных участников праздника народными играми и потешками.
На центральной аллее парка можно будет встретить веселых коробейников со всякой снедью. Там же раскинется ярмарка уникальных авторских изделий от искусных мастеров. Праздничные торговые ряды порадуют разнообразием масленичных блюд, а катание на аттракционах и лошадях добавит приятных впечатлений.
Состоится чемпионат по фигурному поеданию блинов и масленичное пятиборье. Гости увидят яркие выступления песенно-танцевального ансамбля «Сузорье», ансамбля «Вечерки», «Белая верба» и гостей из Юрьева-Польского народный ансамбль «Напевы Ополья», а также задорные танцы учащихся детской школы хореографии города Владимира.
Кульминацией праздника станет обрядовое сжигания чучела Масленицы в 14 часов!
Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д
1 марта с 12 до 17 часов
Вход свободный
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Парк "Добросельский"
Парк культуры и отдыха «Добросельский» приглашает гостей и жителей города Владимира на ежегодное народное гуляние «Добрая Масленица» (0+). Началом праздника станет выступление вокально-эстрадного коллектива «Манго» и народного хора «Любава». Все посетители смогут поучаствовать в масленичных состязаниях: поднятие гири, прыжки в мешках и метание веников, померившись в силе и ловкости. А самые активные гости праздника смогут проявить себя в конкурсе «Распили бревно на скорость!», за участие в котором все без исключения получат ценные призы от партнеров праздника. Для самых маленьких пройдет игровая программа «Русские потешки». Все желающие смогут принять участие в самом сытном конкурсе «Обжорка», где победитель получит главный приз.
В 14.00 главным событием мероприятия станет выступление фаер-шоу «Стихия» и традиционное сожжение масленичной куклы. Встретить весну предлагают большим танцевальным флешмобом «Блинный Dance». На протяжении мероприятия все желающие смогут угоститься вкуснейшими блинами и согреться горячим чаем.
Парк «Добросельский»: Суздальский пр-кт, 8а
1 марта в 11.00
Вход свободный
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Оргтруд
Во дворе Дома культуры мкр. Оргтруд состоится широкое масленичное гулянье «Веселая Масленица» (0+). Всех гостей приглашают проводить зиму русскими играми и шумными забавами, встретить весну звонкими песнями и зажигательными танцами. Театрализованное представление «Как Петрушка себе невесту искал» расскажет о том, как простой парень нашел себе на ярмарке суженую лучше и краше Зимушки-Зимы и Весны-Красавицы. «Масленичные забавы» зазывают всех поучаствовать в конкурсах на ловкость и смекалку, силу и сообразительность. Любая желающая сможет принять участие в конкурсе красоты и получить титул «Краса Масленицы-2020». Причем здесь важна не внешность и не возраст, а женское обаяние. Возраст участниц от 6 до 100 лет.
В 15.00 состоится сжигание чучела Масленицы «Гори, гори ясно!». Веселый хоровод закружится у самого большого масленичного костра, плавно перетекая в Масленичную дискотеку с ритмичными мелодиями и любимыми хитами. Также для вас будут работать батуты, торговый и гастрономический ряд.
Дом культуры мкр. Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б
1 марта с 12.00 до 16.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vladimir-city.ru
Обсуждение 1
Еще лучше с семьей на природе, на участке. Хотя и в парки надо заглянуть