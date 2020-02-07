Семья алкоголика. Как помочь созависимым родственникам?

«И тебя вылечат, и меня вылечат!». Крылатая фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в жизни обрела глубокий смысл. Оказывается, алкогольная зависимость и её последствия – это болезнь семейная. И лечить надо не только слабое звено, алкоголика, но и всех его близких родственников. Созависимыми чаще всего становятся матери, жены, дети. Реже – мужья. Важно понимать, что алкоголизм, наркомания, токсикомания, игромания – это не привычка, а хроническая болезнь. При этом симптомы зависимости человека от горячительных напитков и созависимости непьющих имеют схожие черты. Например, это анозогнозия — отрицание своего заболевания. Больной и его родственники называют алкоголизм лишь вредной привычкой или слабоволием.

На сложные вопросы «Призыву» ответила Наталья Шалимова, клинический психолог областного наркологического диспансера.

Бывает, что родители несколько лет упорно не замечают зависимость своих детей-подростков, которые приходят домой подшофе. Созависимые часто живут с чувством стыда за своих близких и чувством вины, что не могут им помочь. И эти проблемы они скрывают, загоняют вглубь, стесняясь обратиться за помощью к наркологам и психологам. И на прием попадают, когда ситуация уже сильно запущена.

Кто больше болен — алкоголик или его близкие

Алкогольная зависимость разрушает не только здоровье, но и личность. А так как зависимый живет в семье, его заболевание оказывает влияние на близких. У некоторых женщин, чьи мужья пьют, начинаются панические атаки, другие заедают стресс.

— Получается, что люди находятся в постоянном состоянии хронического стресса. Именно это и называется созависимостью, — говорит Наталья Шалимова. – Психологическое состояние, когда человек озабочен проблемами и жизнью зависимого человека. Он в нем растворяется. Он забывает о себе, своих чувствах, потребностях. И смыслом всей его жизни становится спасение близкого. А ведь семья — это динамическая система, где люди имеют определенные права и обязанности, каждый несет свою ответственность. И после того, как один из членов семьи становится зависимым, весь механизм, семейный уклад разрушается. Его близкие начинают страдать, потому что видят, что бессильны как-то исправить ситуацию.

Созависимый человек живет в отрицательных эмоциях. Постоянно испытывает тревогу, страх, злость, раздражение.

Нередко от бессилия и безысходности матери и жены начинают себя агрессивно вести в отношении алкозависимого. Они забывают о том, что есть радость, любовь, чувство спокойствия. У таких людей понижена самооценка. Женщины понимают, что изменить близкого человека они не могут, какие бы действия ни предпринимали.

— Одновременно с этим возрастает контролирующее поведение, — говорит психолог. — Жизненный фокус полностью сконцентрирован на пьющем человеке. И созависимый постоянно его контролирует. Он звонит ему регулярно, выслеживает. Был в практике яркий пример. Пациент пришел на прием к психологу. И за это время ему жена позвонила 5 или 6 раз. С вопросами: «А где ты, а с кем ты, а ты точно у психолога? Дай ему трубку, я хочу убедиться». Здесь идет полная потеря доверия.

Роли созависимых в семье

Созависимые, живя рядом с проблемным человеком, могут примерять на себя разные роли в семье. Женщина может стать супергероем, то есть всю свою жизнь посвятить спасению пьющего сына либо мужа. А когда подступает раздражение, она может «переодеться» в палача. Жена берет любой попавший под руку предмет, например, бутылку из-под водки и начинает замахиваться на супруга. А ещё в состоянии безысходности женщины играют роль жертвы, вызывая сочувствие у окружающих людей.

— У меня просто сдали нервы, я подошла, вылила ему на голову оставшийся алкоголь. Признаюсь, было желание бросить спичку. Но я этого не сделала. Остановило то, что в соседней комнате был ребенок, – пишет на одном форуме женщина. – Никогда не выводила его из состояния запоя. Мне просто противно на него смотреть в таком состоянии. Я просто переезжала на это время к своей маме с ребенком. А в это время свекровь устраивала у нас дома лазарет.

Что делать?

Первое, что должны сделать родственники, – это принять свою болезнь, признать, что они созависимые. А именно: тот факт, что болезнь близкого изменила и их психику тоже. В постоянном стрессе у человека начинают появляться даже реальные заболевания. Поэтому стоит организовать лечение не только своему пьющему родственнику, но и себе. Помощь психолога здесь необходима. Специалист подскажет, как надо работать со своими чувствами, контролирующим поведением и, главное, как вернуться к себе настоящему, заняться своей жизнью.

И здесь работает формула: С ЛЮБОВЬЮ ОТСТРАНЯЕМСЯ ОТ ЗАВИСИМОГО.

Этого добиться сложно. Но возможно. На практике есть положительные случаи, когда люди научились нормально жить, перестали контролировать родственников, вышли из своего депрессивного состояния.

Мама и дочка. Пример из жизни

— Лежала у нас как-то в стационаре 17-летняя наркозависимая девушка, — рассказывает психолог Наталья Шалимова. — Безуспешно. Потом, повзрослев, она стала пациентом отделения на Содышке. Мама долгие годы отрицала проблему. И вот девушка переехала на целый год в реабилитационный центр, 12-шаговый. (Программа «12 шагов» была разработана ещё в 30-е годы прошлого века, она помогает зависимым полностью поменять своё мышление и жизнь). А в это время её маме посоветовали обратиться к психологу, избавляться от созависимости. Женщина пришла в наркодиспансер, стала посещать группу созависимых. Тем временем дочка, вернувшись из ребцентра, продолжила посещать 12-шаговые занятия. И параллельно друг с другом они начинают выстраивать новые отношения. Самим это сделать было очень сложно. Возникали конфликты, остались обиды из прошлого, недоверие. И тогда мама с дочкой пришли на семейную консультацию, психокоррекцию. На сегодняшний день в этой семье всё благополучно. Девушка вышла замуж, у неё дети. Более 7 лет она находится в трезвости. И мама научилась жить своей жизнью. Вспомнила о том, что у неё, кроме дочери, есть ещё муж и другие близкие люди. И тоже живет сейчас полноценной жизнью. И такой случай не один.

Куда обращаться за помощью?

Созависимые родственники могут получить как индивидуальную психологическую помощь в наркологическом диспансере, так и посещать здесь групповые тренинги. Для этого надо позвонить по номеру (4922) 77-89-05 в кабинет профилактики наркологических расстройств и записаться на приём. Важно, что эта помощь оказывается бесплатно. Даже в том случае, если зависимый не стоит на учете, но его родственникам нужна помощь.

По понедельникам в 18.00 в отделении медицинской реабилитации на Княгининской, 2, проходят групповые психокоррекционные занятия. Здесь люди получают исчерпывающую информацию о наркологических заболеваниях, о том, что с ними происходит в ситуации созависимости. И на практических занятиях они получают положительный опыт, как справиться с той или иной проблемой, как правильно взаимодействовать со своим зависимым родственником. Как его с мотивировать и организовать ему лечение. И как, наконец, заняться своими личностными проблемами, которые сформировались в результате совместной жизни с зависимым человеком.

— Работа в группе идет быстрей, опыт более продуктивный. Группа – это маленький социум, где можно экспериментально всё попробовать. Разобрать и зависимое, и созависимое поведение. Научиться навыкам саморегуляции, управлять своими мыслями, чувствами и поведением, — говорит Наталья Шалимова. – Наглядно, в рамках игр, психологических упражнений, арт- и драматерапии, посмотреть со стороны на себя и свой недуг.

Групповые занятия чаще всего выбирают мамы зависимых, которые не испытывают стеснения. А вот жены предпочитают личные беседы с психологами. Хотя при индивидуальной работе должного эффекта сложнее достичь, потому что отрицание болезни у созависимых велико. Например, женщина приводит к наркологу своего мужа-алкоголика и говорит врачу: «Помогите ему, сил больше нет терпеть, исправьте его, а у меня все в порядке, мне помощь не требуется».

Обратный эффект

«Что вы будете делать, когда ваш муж (сын) освободится от зависимости?». На этот вопрос психолога многие женщины не знают, что ответить. Они просто не готовы к этому. Их родственник прошел терапию медикаментозную, психологическую, учится жить в трезвости, меняет свое поведение. И вот такой пациент возвращается из стационара в семью. А здесь никто не занимался своим выздоровлением, не избавлялся от стереотипов поведения, мышления. Не учился снова любить себя. Получается зависимый возвращается в семью, где ещё царит контроль, отрицательный эмоциональный фон. Его встречает брань за прошлые грешки и пьянки. Недавний зависимый пытается оправдаться, доказать, что он трезвый. При этом уже сам начинает сомневаться: а надо ли в такой семье менять привычный образ жизни? Таким образом многие не выдерживают и уходят снова в пагубное употребление.

Получается, что созависимые своим поведением провоцируют родственника на срыв. Когда их мужчина избавляется от пристрастий, они теряют смысл жизни, опору под ногами: контролировать-то больше некого, скандалить не с кем.

— Поэтому правильнее всего лечиться всей семьей. Каждый должен менять своё поведение, избавляться от «токсических» ролей. И учиться строить новые отношения со своим близким человеком, — подчеркивает психолог.

Бывает, что мужчина, вылечившись от зависимости, уходит из семьи. Созависимая женщина остается один на один со своей проблемой. Она разучилась жить для себя, любить себя, ухаживать за собой. И, как правило, такие женщины вновь наступают на те же грабли. Они находят аналогичных мужчин. Некоторые умудряются уподобляться мужьям, выпивать с ними вместе, чтобы им меньше досталось. Включать контроль. Но это патологическое негативное убеждение в голове, говорит врач. И здесь большой риск развития женского алкоголизма, а там лишение родительских прав и другие негативные последствия.

Дурное наследство

По словам специалистов, созависимость чаще всего формируется уже в родительской семье. Когда дети воспитываются в окружении алкоголиков, либо в биографии есть факты жестокого обращение с ребенком, например, психологическое насилие. Поэтому детям и внукам алкоголиков и наркоманов приходится сильно потрудиться, чтобы сломать проторенный сценарий жизни. Ведь определенные стереотипы поведения они наследуют от своих родственников.

Очень часто такие девушки выбирают себе в мужья потенциальных алкоголиков. Неосознанно. И в таких семьях опять в помощи нуждаются дети. У них бывает заниженная самооценка, всяческие страхи. В областном наркодиспансере подскажут, как организовать для своего ребенка занятия с психологом.

— Со своими родителями я потерял понимание, уже будучи первоклассником. У меня отец выпивал, но я не считал это проблемой. Большей бедой для меня было отсутствия внимание, родительской ласки и заботы с их стороны. Меня наказывали ремнем и подзатыльниками за то, что не мог решить задачу по математике, не отпускали по нескольку дней гулять. А потом в подростковом возрасте я стал наркоманом. Смог избавиться от зависимости лишь после того, как переехал в другой город и создал свою семью. Но обиды из детства до сих пор всплывают в памяти, — поведал свою историю Роман из Владимира.

Стоит ли жить с алкоголиком и лечить его?

— Я всегда на этот вопрос отвечаю так, — говорит Наталья Шалимова. — Вот если бы ваш родственник заболел другой хронической болезнью: бронхиальной астмой, гипертонией, раком, вы бы стали его лечить? Все говорят – да. То есть онкобольному мы оказываем помощь, при этом мы его так не контролируем. Конечно, отрицательные эмоции здесь тоже присутствуют, но есть и надежда, вера. А ведь алкоголизм – это тоже хроническое смертельное заболевание. Со своими обострениями и ремиссией.

Волшебных пилюль для таких людей не существует. А перекладывать свои жизненные проблемы на кого-то другого нельзя. Будь-то родственник или врач.

То есть женщина должна сама принять решение, сможет ли она жить с таким «хроником» или нет. Если она затрудняется, пусть обращается к специалисту. После бесед с психологом женщина начинает менять своё поведение. Ведь,как говорится, либо мы меняем себя, либо свое отношение к ситуации. Например, как мы говорили выше, нужно отстраниться, любя. Что это значит? Родственники должны помочь организовать лечение, но ответственность за выздоровление лежит на больном.

Есть женщины, которые продолжают подставлять своё плечо зависимому человеку всю жизнь. При положительном течении болезни они могут уже вместе посещать психолога. Алкоголики имеют шанс находиться в ремиссии, в трезвости хоть до конца жизни, если выполняют все рекомендации доктора. Тогда брак можно сохранить. Но если женщина не готова к рецидивам, которые могут возникнуть при любом хроническом заболевании, она уходит. То есть отстраняется, вплоть до развода.

В таком случае частенько все остальные родственники оказывают на женщину давление, перекладывают вину и ответственность на неё. По словам психологов, такое чувство долга токсично. В семье должны удовлетворяться потребности всех её членов, никто не должен быть ущемлен в правах. Иначе зачем такая семья?

Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть, что перевоспитывать алкоголика — то же самое, что толочь в ступе воду. Занятие бесполезное. Таким людям могут помочь лишь специалисты, но курс на выздоровление должен принять сам больной. И лечиться от зависимости, как выяснилось, должны все члены семьи, потому что болезнь эта семейная…

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: narconon-m.ru