Семейное образование: опыт трех владимирских семей

На сегодня в России более 100 000 российских семей выбрали для своих детей семейное образование. Среди них есть и жители Владимирской области. В чем плюсы и минусы обучения без посещения школы? Насколько комфортно и интересно учиться детям, когда в роли педагога выступают родные? И какова на этот счет позиция чиновников от образования?

Силами семьи

В 1992 году в России появилась возможность обучать детей дома. Сегодня по федеральному закону семейное образование — такая же полноценная форма обучения детей, как и ежедневные уроки в школе. Другими словами, это обучение силами семьи. Возможна связка мама-папа-репетитор-платные курсы и онлайн-школы. Все зависит от финансового положения семьи, возможностей родителей, возраста и способностей ребенка.

Семейное образование иногда путают с домашним обучением, когда дети не могут посещать школу по состоянию здоровья. В этом случае ребенок по факту обучается в школе, просто педагог посещает его на дому.

Есть также мнение, что семейное образование — это для маргиналов, сектантов и детей с девиантным поведением. Родителей нередко пугают, что, обучаясь дома, ребенок не будет социализирован. Однако на деле же значительная часть родителей -«семейников» — это высокообразованные люди, некоторые с учеными степенями, которым просто не все равно, как, где, с кем и чему будет учиться их ребенок.

Почему же происходит выбор в пользу семейного обучения? Есть семьи, где у ребенка в школе появляются определенные проблемы со здоровьем, в том числе и психологические. Есть дети, которые опережают своих сверстников в развитии, или дети с тонкой душевной организацией. И таким в школе скучно или некомфортно.

Есть семьи, где ребенка не отводят в школу по религиозным соображениям. Есть талантливые спортсмены и музыканты, которые из-за тренировок, сборов, соревнований, репетиций не успевают посещать школу. И, наконец, есть родители, которые уже прошли традиционную школу со старшими детьми, набили шишки и теперь стремятся уйти от жестких рамок, избежать провалов в образовании.

Огромный плюс семейного образования – это то, что ребенок занимается в своем темпе и комфортной обстановке. Он тратит меньше времени на усвоение знаний, выполнение уроков. Некоторые дети «прыгают» через классы и сдают за один год два. Специалисты советуют математикой, русским и иностранным языками заниматься каждый день, хотя бы 15-20 минут. Остальные предметы можно изучать блочно, можно регулярно.

В чем минусы?

Во-первых, неприятие со стороны окружающих.

Во-вторых, родители сетуют, что у них много времени уходит на поиск адекватных материалов, особенно по истории. К сожалению, в материалах встречаются ошибки, неточные факты и определения.

В-третьих, ответственность за образование полностью лежит на родителях. Согласитесь, не каждый способен на такой шаг!

Главная проблема — в аттестации

По мнению родителей, главная проблема в семейном обучении — аттестация. Директора школ воспринимают детей на семейном обучении как дополнительную нагрузку. Школы просто не знают, как с ними работать. Еще одна сложность: в разных школах программы и набор предметов различаются, нет единой системы. И достоверно выяснить, что обязательно должен знать ребёнок в определённом классе, не всегда легко.

Родители либо откладывают аттестацию, либо ищут школы, которые работают дистанционно и предоставляют все необходимые документы.

Удовольствие учиться дистанционно недешевое: от 4 500 до 17 000 рублей в месяц. И это от 13 600 до 55 000 в год. Разница в цене — из-за наличия/отсутствия куратора, лекций, обратной связи и так далее.

Промежуточные аттестации не обязательны, обязательны итоговые. В аттестате должны быть все отметки. Для получения допуска к самим экзаменам: к ОГЭ должны быть оценки за 9-й класс, к ЕГЭ — за 10-11-й. Теоретически можно никуда и не прикрепляться вплоть до 9-го класса. Но на практике родители предпочитают аттестоваться хотя бы в 4-м классе, а дальше иметь все годовые оценки.

Прикрепляйтесь по месту жительства

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации г. Владимира Наталья Кашицына рассказала, что в этом учебном году во владимирских школах на семейном обучении находятся 99 учеников с 1-го по 11-й класс. Дети на семейном обучении имеют право получать социально-педагогическую и психологическую помощь в школе, по запросу – консультативную помощь учителей, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных мероприятиях.

Чтобы перейти на семейное обучение, родителям необходимо уведомить управление образования, заполнив специальную форму уведомления, и подтвердить родство. По наблюдениям, дети на семейном обучении неплохо проходят аттестацию, сдают ОГЭ и ЕГЭ, несдавших еще не было.

Настораживает Наталью Кашицыну один момент: многие родители выбирают для своих детей дистанционную аттестацию в других регионах. А это стоит денег и немалых:

— Аттестацию можно и нужно проходить в школе по месту жительства. По закону школы не имеют право отказывать. Да, в некоторых школах не очень развито семейное образование. На данный момент много детей на семейном обучении находятся в школе № 37 г. Владимира. Директор и педагогический коллектив успешно работают с такими учениками.

Обращений к нам с жалобами не было, кроме одной — в устной форме. И то все разрешилось в течение 10 минут. Если у родителей возникли проблемы по прикреплению к школе, по аттестации, есть другие вопросы по семейному обучению, обращайтесь в управление образования, всегда поможем и подскажем.

Выбрали свой путь

У владимирской мамы Евгении Ионовой четверо детей. Две дочери – Татьяна (1-й класс) и Ксения (3-й класс) — на семейном обучении. Ксения – очень впечатлительный ребенок. И Евгения даже думала отдать ее в школу на год позже. В итоге дочка пошла в первый класс. Вроде бы хорошая школа, лояльный учитель. Но 34 человека в классе, учитель физически не успевает все объяснить. Итог: каждый день дома приходилось объяснять и дорабатывать по 2 часа и больше то, что не успели сделать дети с учителем. А потом еще учить уроки. Времени на кружки и прогулки практически не оставалось. Ксения психологически уставала: начались невроз, бессонница, кошмары.

Евгения искала выход, размышляла, что делать:

— Я переживала за дочь, видела, что в школе ей психологически некомфортно. Что делать? Раздумывала, вот Ксения пойдет в третий класс, а Тане нужно в первый. А вдруг разные смены? У меня еще младший сын (Евгения его забрала из детского садика, трижды в неделю он посещает группу в частном саду по полдня). Времени на личную жизнь не останется: никаких кружков, секций, одни разъезды и уроки. Я читала информацию, взвешивала все за и против. Муж и старшая дочь, которая скоро заканчивает школу, поддержали. Самое сложное для меня было самоорганизоваться. Совместить дом, детей, секции-кружки и свою работу.

В июле я забрала Ксению из школы, и мы ухнули в семейное образование. Таня совсем не посещала школу. Ксения только к 3-му классу ушла от стресса, пришла в себя. Говорит, что иногда скучает по детям, но не по школе. Моя же цель – научить детей планировать, организовывать себя. Дети расписывают занятия на неделю. Учимся мы примерно час-два в день, успеваем все. В начале года девочки определяют кружки и секции, куда хотят ходить.

Раз в неделю по часу Ксения и Татьяна занимаются с репетитором. Но он не натаскивает их, а отслеживает скорость усвоения материала. Если материал не идет, его всегда можно отложить. Дети не прикреплены пока ни к одной школе, аттестовывать их она планирует в 4-м классе. Английский язык они не изучают. Евгения планирует его ввести в 4-м классе и за год пройти программу начальной школы.

Ксения не любит читать детскую литературу, которая обязательна в школе, а вот энциклопедии – да. Она хочет стать ветеринаром. Сейчас ее настольная книга – атлас по хирургии для колледжа. Говорят, что чтение развивает речь. Евгения отмечает, что речь развита, Ксения пересказывает и сочиняет, закручивает кульминацию так, что не всякий взрослый придумает.

Мама девочек считает, что не каждому ребенку подойдет семейное образование.

Если у него мало занятий вне школы, ему будет просто скучно. Дочери успевают в бассейн, кружки, занимаются радиопеленгацией, танцами. Кстати, девочки учатся и летом. Летом нет кружков, у Евгении меньше загрузки на работе. По мнению нашей героини, лето только расхолаживает детей: ребенок «раскочегарился на учебу», вошел в ритм – каникулы, а после лета их трудно собрать.

А еще школа ставит ребенка в рамки, ограничения и не учитывает его психологическое развитие. А социализация в школе – это малая толика социализации в целом. Главное, чтобы у детей не угас познавательный интерес. Как и многие мамы, Евгения Ионова сомневается в своем выборе:

— Иногда у меня включается режим «Я же мать». У меня же нет итогового успешного опыта. Я начинаю сомневаться, а все ли правильно, так ли все делаю, вдруг я чего-то недодала? Но потом я осознаю, что в школе мало кто способен на 100% усвоить урок. Главное, моим детям комфортно и интересно учиться. Просто у меня свой путь!

Родители за четкие правила

Елена Боброва пришла к семейному обучению младшей дочери через тернистый путь в образовании старшей. Старшая дочь училась без проблем, оценки были хорошие, но выяснилось, что знаний не хватает. Ребенок мечтал о топовом вузе, пришлось нагонять с репетиторами. Это была серьезная подготовка, на которую ушло много сил, нервов и денег. И уже поступив, девушке пришлось самостоятельно в течение первых 2 курсов много работать, чтобы окончательно ликвидировать пробелы в знаниях.

Елена анализировала, год думала и решила для младшей дочери выбрать семейное обучение. Елена иронизирует:

— Нет у меня сил и ресурсов снова совмещать образование с учебой. Муж меня поддержал, хотя и не сразу, первой поддержала старшая дочь. Это было общее решение семьи. Зачем ввязываться в школьное образование, если после уроков все равно придется добирать?

У меня (летом у Елены будет еще один диплом), у мужа высшее образование (он кандидат наук), старшая имеет диплом бакалавра с правом преподавания. Двое взрослых людей и еще один на подхвате в каникулы в силах выучить одного ребенка! Младшая в 4-м классе, мы уже сдали аттестацию, потихоньку проходим программу 5-го класса. Был репетитор по английскому, сейчас дочь посещает языковой клуб. Плюс у ребенка занятия спортом и искусством (изо, музыка, танцы). И это не менее важно, чем академические предметы. Спорт и искусство развивают не только тело и поднимают общий уровень культуры, но и формируют нейронные связи в мозгу, что сказывается на уровне интеллекта. Если ребенок ходил бы просто в школу, пришлось бы от очень многого отказаться.

Елена предупреждает родителей, которые тоже думают о семейном образовании, что оно отнимает много времени и сил. Нужно самому много смотреть, читать, анализировать. Елену расстраивают видеоуроки с кучей ошибок. Она ничего не может дать дочери, пока сама не посмотрит. Дочь учится каждый день.

По месту жительства со школой Елене не удалось договориться о семейном обучении, она выбрала дистанционное, в частной школе Санкт-Петербурга. Однако планирует прикрепиться к школе во Владимире, чтобы дочь очно ежегодно проходила аттестацию и участвовала в олимпиадах.

Учеба в ритме праздника

Марина Мирухина из Владимира насмотрелась на своих подруг с детьми: выполнение уроков по 3-4 часа после школы (и это только в начальных классах), отсутствие интереса у детей к учебе, буллинг со стороны учителей. Марина рассказывает:

— Я родила сына поздно, у моих подруг уже двое-трое в школе учились. На наших встречах и праздниках я выслушивала «ужасы» о российском образовании: поборы, бесконечные уроки, особенно ужасный окружающий мир (родители постоянно должны чего-то клеить, вырезать, творить и вытворять), траты на форму, рабочие тетради. И самое главное, уже ко 2-му классу почти у всех детей пропадал интерес к учебе. Становилось скучно и тошно. Еще одна проблема: некоторые учителя на уроках кричат и унижают.

Сын Гриша к 1-му классу умел читать, писать, считать, обожал энциклопедии про космос и животных. Терялся, когда на него повышали голос. Взвесив все за и против, я решила оставить в начальной школе сына на семейном обучении. Я работаю удаленно. Мы живем на 2 города, во Владимире у нас родители, муж в Москве трудится. Знаю, что многие прикрепляются к питерским школам, чтобы потом пройти аттестацию. Я планирую аттестоваться в 4-м классе в Москве, нам так удобно.

Марина вспоминает свой сентябрьский отдых в Анапе. Там было две реальности: одни, закованные в броню офисных костюмов и школьной формы, спешили в школу и на работу, а другие, в шортиках и шлепках, в ритме праздника — на море:

— И вот у нас с Гришей уже третий год учеба в ритме праздника. Броня (школа, форма) нам не нужна. Мы занимаемся шахматами для развития интеллекта, учим испанский для удовольствия, для здоровья ходим на плавание и современные танцы, посещаем различные мероприятия для школьников в Москве: музеи, выставки, концерты. В планетарии и палеонтологическом музее персонал нас уже знает в лицо. У Гриши много друзей. Проблем с социализацией, которыми все так пугали, я даже не заметила. Муж часто ездит по России в командировки, и мы с ним и сами по себе. Байкал, вулканы Камчатки, Питер, Казань, Белоруссия, Испания, Ирландия – вот, что смог Гриша увидеть только в прошлом году.

Для Марины сложно было преодолеть сопротивление родственников. Свекровь у нее учитель. Семейное обучение, по ее мнению, преступление по отношению к ребенку и блажь. Полгода они даже не разговаривали. Многочисленные родственники сначала также не одобряли решение Марины, но, встречаясь с Гришей на семейных праздниках, видя, сколько он знает, как ему интересно, сравнивая со своими детьми, поменяли мнение о семейном образовании.

Марина Мирухина считает: тот, кто учился в университете, легко справится с программой начальной школы:

— В началке нет ничего сложного, даже если вы не учились в вузе. Сами-то вы осилили! Наверное, только иностранный язык может вызвать сложности, но даже с репетитором раз в неделю ребенок сможет достичь лучших результатов, чем в школе. Я знаю английский и испанский (работаю техническим переводчиком), преподаю сыну сама. Если взять напором, то 4 года начальной школы легко самостоятельно освоить за 1-2 года с ребенком, не напрягаясь. Мы никуда не спешим. Главное, чтобы сыну было интересно!

Где почитать о семейном образовании?

Какую форму обучения вы бы ни выбрали для своего ребенка, желаем успехов и побед!

Елена Середина

Заглавное фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru