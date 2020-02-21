Село Небылое выступило против осушения плотины

Жители Небылого Юрьев-Польского района встали на защиту плотины на реке Яхроме. Осушить водоем предложило руководство областного департамента природопользования. Но в этот раз чиновники решили всё-таки спросить людей: нуждаются ли те в водохранилище? На днях на сайте администрации сельского поселения Небыловское закончилось открытое голосование. 99% проголосовавших выступили за сохранение плотины.

Место это уникальное. Рядом с плотиной стоит белокаменный архитектурный памятник — мужской Свято-Успенский Космин монастырь. Он был основан ещё в середине XV века. Но для жителей это не просто красивое, историческое место, но и центр досуга. И летом, и зимой селяне здесь ловят рыбу.

— Там водится рыба, которую мы периодически ловим, — рассказал «Призыву» местный житель Сергей. – Эта плотина стала достопримечательностью нашего села. И обидно будет, если озеро наше исчезнет. Мы смотрели архив 1994 года, в то время оно уже было. Когда я ещё маленьким был, там плавал. Поэтому я проголосовал против ликвидации.

99% проголосовавших выступили за сохранение плотины.

Чем же помешала плотина областным чиновникам? Видимо, тем, что выделять денег на её благоустройство никто не хочет. Тем более ещё не ясно, на чьём балансе она должна числиться.

Администрация Юрьев-Польского района, судя по всему, тоже не готова содержать её за свой счет. Но здесь пояснили, что разумнее всего передать объект на баланс поселению. Тогда появится шанс на федеральную субсидию в рамках программы по восстановлению водоемов.

— Водоем этот приличный, люди здесь летом отдыхают. В своё время там лодочная станция работала. Сейчас он подзарос немного. Но всё равно водоем нужен, в том числе для пожарного водоснабжения, — уверен Александр Малышев, начальник отдела ГО и ЧС администрации Юрьев-Польского района. – В свое время в судебном порядке поселение Небыловское отказалось от него. К себе на баланс не приняло. А если бесхозяйственное гидротехническое сооружение, то за него отвечает департамент природопользования. Поэтому здесь и предложили: либо его спустить, либо передать на баланс.

В случае если плотину ликвидируют, по закону ландшафт местности должен быть приведен в исходное состояние. То есть останется обычная земляная насыпь. А ведь на такие работы тоже потребуются немалые средства. Поэтому даже чиновники признают, что ликвидация плотины – мероприятие сомнительное. Но у неё должен найтись хозяин. Тогда всё встанет на свои места.

— Мы организовали саму процедуру голосования для выявления мнения населения. Вся эта информация отправится в департамент природопользования, и здесь будут принимать решение о дальнейшей судьбе плотины, в том числе на чьем балансе водоем будет числится. В рамках закона допустимы различные варианты, — подчеркнул Сергей Анисимов, глава администрации МО Небыловское. – Это может быть и администрация Владимирской области, и района, и поселения, и другой собственник, кто захочет её взять на свой баланс. Поэтому вопрос финансирования хоть и важный, но он вторичный.

«Призыв» отправил запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды с просьбой разъяснить ситуацию и дальнейшие действия администрации.

Ранее «Призыв» рассказывал о легендах Свято-Успенского Космина монастыря, который стоит на берегу плотины реки Яхромы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»