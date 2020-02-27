Сбившему подростков водителю предъявили более жёсткое обвинение

Водителю «BMW», насмерть сбившему двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово, переквалифицировали статью обвинения. Такое решение принято по результатам проведенной экспертизы. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции врио начальника ковровского отдела полиции Александр Кузин, проинформировал портал «Ковров Сегодня». Теперь действия лихача подпадают под ч. 6 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения».

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. Первоначально признаков алкогольного опьянения у водителя не было установлено. Зато он был известен агрессивным вождением. Только за минувший год более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что виновник трагедии в Мелехово останется под стражей до 5 марта.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»