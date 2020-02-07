Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан в области инновационного развития. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Подписав сегодняшнее соглашение с Правительством Республики Татарстан мы закрепили заинтересованность сторон в области инновационного развития. Сбербанк также окажет содействие в разработке совместных программ поддержки малого предпринимательства в сфере информационных технологий».

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем. Среди ключевых проектов, которые банк развивает самостоятельно или с партнерами: