Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка   

Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту банка, процесс занимает всего 5 минут. В среднем же для одобрения заявки банку требуется 4 часа.

Во Владимирской области каждый четвертый ипотечный кредит Сбербанка оформляется онлайн через «ДомКлик». Сегодня 45% клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95% — в течение 24 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации процессов и переходу к онлайн-оформлению ипотеки на сервисе банка «ДомКлик».

Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов при использовании системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и технологии «Сбербанк ID» — единого стандарта идентификации и аутентификации в экосистеме банка. Электронная заявка на ипотеку сформируется автоматически, клиенту останется только проверить свои данные и подтвердить их отправку в банк.

Ежемесячно жителями Владимирского региона оформляется более 1000 жилищных кредитов, десятки тысяч семей становятся счастливыми обладателями собственного жилья с помощью ипотеки Сбербанка. Благодаря ускоренному процессу рассмотрения кредитных заявок процесс покупки и оформления жилой недвижимости стал еще быстрее и доступнее», — отметил управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.