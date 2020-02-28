Сбербанк проводит «Ярмарки недвижимости» с участием партнеров банка – крупнейшими агентствами недвижимости региона. 20-21 февраля в Центре ипотечного кредитования Сбербанка по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, 36, а также в филиале банка № 8611/270 прошла «Ярмарка недвижимости» с «АН Владис».

Партнер представлял клиентам банка, которые в ближайшее время планируют приобрести недвижимость, эксклюзивные предложения и скидки. В период проведения ярмарки проконсультировано более 30 клиентов, из которых 6 семей уже стали обладателями желанной недвижимости.

«Ярмарки недвижимости» проводятся банком на регулярной основе, их отличает эксклюзивность предложений рынка жилья региона, индивидуальный подход к нашим клиентам. Здесь они могут узнать обо всех новинках рынка новостроек, познакомиться с лучшими предложениями вторичного рынка жилья. Также все желающие смогут получить консультацию по жилищным кредитам от специалистов Сбербанка», – рассказал управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

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