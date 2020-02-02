Самое лучшее место Владимира принадлежит власти и телевидению

Лучшее место Владимира, откуда открывается панорама на клязьминские дали и белокаменные соборы, последовательно занимали сначала властные структуры, потом — идеологические. Где же оно находится? Недалеко от Дмитриевского собора, у восточного выхода из парка «Липки», стоит историческое здание, известное во Владимире XIX века как губернаторский дом. Он был построен в 1808 году по проекту губернского архитектора Алексея Никитича Вершинского, известного владимирцам также по торговым рядам в городе Суздале (1805 год) и колокольне Успенского кафедрального собора во Владимире (1810 год). Новую резиденцию губернатора Ивана Долгорукова возвели на месте, которое в XVIII веке занимал воеводский двор, к тому времени изрядно обветшавший.

Как предполагается, ранее здесь располагались княжеские хоромы князя Всеволода. Дворец соединялся с Дмитриевским собором узкими проходами с северной и южной сторон. Пространство между дворцом и собором составляло названный в летописи «дворъ» при дворце. Здесь легко могла разместиться дружина и пировать многочисленные гости. На дворе были еще гридницы — помещения для княжеской прислуги. В 1238 году княжеский дворец был разграблен и сожжен монголо-татарами, а Дмитриевский собор лишен всех своих сокровищ.

Наилучшее место в городе

Дом, где поначалу жил губернатор Долгоруков (ул. Большая Московская, 24), был для него велик. Кроме того, там все напоминало ему потерю жены. Все это ускорило его согласие на уступку дома для будущей гимназии, а сам он озаботился постройкой нового жилья.

Этим домом пользовались все последующие губернаторы до 1917 года.

«Для постройки его, — писал Иван Михайлович, — выбрал я наилучшее место в городе, рядом с архиерейским подворьем, над самой красивой горой, к приречной стороне, куда обращены были все приемные покои, как на самый лучший городской вид. Многие укоряли меня, что я выставил нежилые строения, принадлежащие к дому, по улице, и не обратил туда переднего фасада дома с колоннами; но мне казалось, что гораздо лучше глядеть из залы на Клязьму и на величественные ее окрестности, нежели смотреть, как мимо окошек с базару скачут пьяные мужики по улице».

Строительство нового губернаторского дома обошлось более чем в 40 тысяч рублей. Парадный подъезд нового трёхэтажного губернаторского дома находился на противоположной от проезжей улицы стороне и был украшен колоннадой в стиле классицизма. Возле дома был разбит роскошный цветник. Отсюда открывался прекрасный вид на заклязьминские дали. Внутри — красивые изразцовые печи, позже замененные на «духовые печи». Губернатор с семьёй жил на двух верхних этажах, а внизу находились служебные помещения, позже – канцелярия и архив.

Долой губернатора! Даешь Советы!

3 марта 1917 года революционные солдаты пришли сюда и арестовали губернатора Крейтона. В здании разместился Владимирский Совет рабочих и солдатских депутатов, издавалась его газета «Голос народа», затем – Владимирский комитет РСДРП (б), который проводил огромную работу по привлечению солдат и трудящихся города на сторону революции. Именно сюда, в этот дом, пришла радиограмма о свержении Временного правительства и переходе власти в руки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. А 8 ноября здесь было получено известие об образовании Совета народных комиссаров во главе с Лениным и о принятии первых декретов Советской власти о земле и мире.

В 1944 году, после образования Владимирской области, здание занял Владимирский областной Совет народных депутатов. 260 человек представляли интересы советского народа в местных органах государственной власти. В 1988 году Совет был переведён в новое здание Владимирской областной администрации на Октябрьском проспекте, 21. Освободившийся губернаторский дом передали владимирскому радиокомитету, на базе которого в 1989 году была создана телевещательная студия.

Время всех уровняло

В настоящее время в историческом здании размещается ГТРК «Владимир». С 2001-го по 2006 год был проведен капитальный ремонт и реставрация здания бывшего дома губернатора. В результате укреплены фундаменты, отреставрированы фасады, заменены все коммуникации, благоустроен внутренний дворик, который в летнее время используется как съемочная площадка. Тогдашний директор ГТРК «Владимир» Михаил Матюшкин бережно собирал в своем кабинете найденные рабочими при ремонте старинные скобы, петли, гвозди, кусочки керамики и другие фрагменты из прошлого дома губернатора, так что получилась даже небольшая выставка.

В 2008 году на здании появилась мемориальная доска в честь Тихона Степановича Сушкова к 90-летию со дня его рождения. Автором барельефного портрета бывшего председателя облисполкома стал владимирский скульптор, заслуженный художник РФ Игорь Алексеевич Черноглазов.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва»