Садоводам подсовывают некачественные семена

Дачный сезон уже не за горами. Чтобы проверить, какого качества семена продают жителям Владимирской области, специалисты регионального управления Россельхознадзора вышли в рейд. Первые нарушения уже зафиксированы. Так, на Центральном рынке Владимира торговцы реализовывали пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории нашей страны. Это семена томатов с названиями «Загадочный странник» и «Кровоточащее сердце»; огурец «Пучковая семейка», «Семеро козлят», «Шик», «Пучковый бум» и «На вилочку».

Кроме того, на рынке «Ополье» в реализации выявлено 370 килограммов лука-севка без документов, подтверждающих его сортовые и посевные качества. Семена были ввезены из Пензенской области и Чувашской республики, при этом уведомления в управление Россельхозназора не поступало.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Пакетированные семена и лук-севок исключены из оборота.

И хотя рейдовые мероприятия будут продолжены, садоводам стоит быть бдительнее. Чтобы не остаться без урожая, специалисты настоятельно рекомендуют приобретать семена и саженцы не в сомнительных ларьках и у продавцов на рынках, а в специализированных магазинах и отделах.

Ранее «Призыв» сообщал, что почти 150 килограммов груш сорта «Конференция» уничтожены на Марьинском полигоне. Подозрительные фрукты были обнаружены в складском помещении в Коврове.

Ольга Ефремова

Фото: special.cdi24.ru