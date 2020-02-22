Рыбак выловил 20-килограммового сома

20-килограммового сома удалось поймать владимирскому рыбаку. Как рассказал «Призыву» счастливый обладатель огромной рыбы, произошло это на реке Клязьме в районе деревни Пенкино. Вместе с братом Никита приехал туда ловить судака, а тут такой приятный бонус! Правда, чтобы достать сома из реки, пришлось изрядно потрудиться. Полчаса потребовалось мужчинам, чтобы вытащить огромную рыбину. На помощь сбежались и другие рыбаки.

— Сом клюнул на искусственную приманку «раттлин». Вес ровно 20 килограммов. Для Клязьмы это большая редкость, — уточнил рыбак.

Огромную рыбу вытаскивали несколько человек.

Никита признался, что увлекается рыбалкой с самого детства. Однако такую гигантскую рыбу довелось поймать впервые. Но это только начало. Редакция «Призыва» уверена, что с такой удачей впереди у Никиты обязательно будут и другие трофейные рыбы. А пока владимирец принимает поздравления от таких же увлечённых рыбалкой людей. На вопрос, что сделал с уловом, Никита отвечает: поделился с друзьями!

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Небылого Юрьев-Польского района встали на защиту плотины на реке Яхроме. Это не просто красивое, историческое место, но и центр досуга. И летом, и зимой здесь ловят рыбу.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива рыбаков