Рождествено: где в Собинском районе жить хорошо

Село Рождествено Собинского района… Всё думал, как бы его охарактеризовать. Кратко, по существу. На ум приходит одно слово: коммунизм. Такой, каким его представляли советские люди. Без идеологического заумья, а — на бытовом уровне. С бесплатным жильём, с обилием продуктов, частью тоже бесплатных, с питанием… да, и с бесплатным питанием. А ещё — с бассейном и спортзалом бесплатными. Для своих правда, только работников, но их много: в Рождествено в каждой семье кто-нибудь, да работает на местном сельхозпредприятии. И школа, и садик, и вообще всё благополучие Рождествено зависят от ЗАО «Им. Ленина», а точнее даже будет сказать, от его руководителя — Натальи Ивановны Ершовой… Но лучше один раз увидеть. Так что посмотрите «Место на жительство» — проект «Призыва», на сей раз посвящённый Рождествено. Надеюсь, понравится.

Рождествено — благополучное село. Работающее там сельхозпредприятие ЗАО «Им. Ленина» — одно из крупнейших в области. Работникам созданы такие социальные условия, какие городским и не снились. Кроме зарплаты, им выдают каждый месяц бесплатно мясо, масло, пельмени, сосиски другие полуфабрикаты и овощи. При этом питание — бесплатное от собственной столовой. Хозяйство строит жильё, недавно ввели 10 новых коттеджей для своих сотрудников: начинаешь работать — получаешь дом, через 10 лет он полностью твой.

От Владимира до Рождествено – 50 километров по хорошей дороге.

Всего в Рождествено живут 742 человека, причем три четверти населения – молодежь и люди трудоспособного возраста. В садике воспитываются 56 малышей, в школе — 144 ученика. Это, правда, с ребятами из ближних сёл и деревень, но всё равно, согласитесь, радостно. Есть дети на селе — есть жизнь!

— В нашем детском саду три группы: одна — от 1,5 до 3-х лет и две — с 3-х до 7, — рассказала заведующая садиком Татьяна Лосева. — У нас хорошее интерактивное оборудование, спортивная площадка. Мы посещаем спортзал нашей школы и физкультурно-оздоровительный комплекс, где проводим занятия по плаванию.

Спортзал в школе очень хороший – недавно обновили. Да и в целом школа выглядит красиво. Учеников с округи подвозят два школьных автобуса. Классы действуют — с первого по одиннадцатый, у начальных – бесплатное питание. Для обучения создан инновационный компьютерный класс — эргономичный, экономичный, поддерживает разные операционные системы и ещё – безопасный: к рабочим местам детей ни одного провода в 220 вольт не подходит.

— Главная задача этого класса – это организовать работу на уроке таким образом, чтобы учитель смог не только проконтролировать каждого ученика, но и помочь ему, — пояснила директор школы Анфисия Аскерова. – Наблюдая за работой каждого ученика, учитель может вмешаться в работу, и ученик видит на своём мониторе указание на неточность и ссылки, куда нужно обратиться за помощью. А если всё так – сразу получает отметку «отлично» .

Инновационный класс создан при поддержке ЗАО «Имени Ленина». Для Рождествено и окрестных деревень и сёл это градообразующее предприятие. Оно содержит 5 200 голов скота. Больше 2 тысяч коров — дойные, в среднем они дают 10 214 литров молока в год, это почти три ведра в день. Вот такие рогатые минифермы. Налажено и мясное животноводство. В собственном цеху делают колбасы, сосиски, сардельки и прочие деликатесы.

Сейчас хозяйство готовится запустить новый итальянский комбикормовый завод.

— Новый завод даст нам лучшее приготовление и смешивание кормов, что повлечёт за собой повышение надоев, качества молока, жирности, белка и так далее, — сообщил главный инженер предприятия Максим Масюков.

Тем, кто не работает в хозяйстве, молоко приходится покупать. В селе им торгуют дважды в неделю. Цена — 40 рублей за литр. ЗАО «Им. Ленина», по сути, единственный крупный поставщик натуральных продуктов в округе: фермеров почти нет. Остальная торговля представлена двумя магазинами. За промтоварами местные ездят в Ставрово или Владимир. Автобусы туда бегают трижды в день, но лучше, конечно, иметь машину. Зачем ещё можно съездить в областной центр? Ну, разве что за удовлетворением культурных потребностей. Дело в том, что местный ДК лет десять назад пришёл в негодность, а новый пока в планах.

На месте, где сейчас находится танцплощадка, сформирован участок под строительство нового Дома культуры. Проект готов, готова государственная экспертиза, теперь нужно вступить в программу, потому что за счёт средств муниципальных бюджетов такой объект сложно построить, — говорит глава администрации МО Рождественский Алла Пахтанова. — Примерная стоимость строительства — порядка 32 миллионов рублей. Там будет зал на 110 мест, в том числе с возможностью кинопроката, помещения для кружковой работы и библиотека.

Когда построят ДК, село будет иметь полную инфраструктуру — и социальную, и бытовую.

Кроме школы и садика здесь есть ФАП, почта и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, принадлежащий ЗАО «Им. Ленина». Его работники плавают бесплатно, остальные за деньги – 300 рублей час. Для пенсионеров – большая скидка. Бытовая инфраструктура: газ, хорошие дороги и уличное освещение. Работает центральный водопровод, правда, вода, говорят, не очень, но это беда многих сёл нашей области. При этом в Рождествено относительно доступное жилье. Подобрать дом с участком можно от миллиона двухсот тысяч рублей. Голая земля под ИЖС — недорогая, в районе 15-20 тысяч за сотку, но коммуникаций там пока нет. Логичнее купить готовое жильё. И если повезёт – ближе к местному водоёму, потому что там скоро может появиться набережная. Её начнут строить уже в 2020 году.

— Там будут дорожки из тротуарной плитки, лавочки, скамейки. Надеемся сделать освещение и даже пирс с лодочками, — делится планами Алла Пахтанова. — Это будет красивое место, куда люди могут прийти отдохнуть: влюблённые парочки, семейные люди с детьми и колясочками. Здесь же будут проводится и праздники, такие, как День села, Новый год, Масленица.

…Если оценивать плюсы и минусы села Рождествено Собинского района, то плюсов, конечно, больше. Это наличие школы, детского сада, ФАПа, почты, газопровода, хороших транспортных коммуникаций, а также крупного сельхозпредприятия, где можно устроиться на работу. Из минусов можно назвать разве что удалённость от Владимира (50 километров достаточно приличное расстояние), отсутствие ДК и неважное качество воды в водопроводе. Ну, а в остальном – всё замечательно.

Николай Лившиц

Фото Дмитрия Киреева