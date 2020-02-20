«Ростелеком» установил первый умный домофон во Владимире

«Ростелеком» установил в ЖК «Добросельский» первый «Умный домофон» во Владимирской области. «Умный домофон» — одно из решений многофункциональной платформы «Ростелеком Ключ», куда также входят умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение, консьерж-сервис, Wi-Fi на дворовой территории, умные счетчики.

«Умный домофон» позволяет жильцам через приложение на смартфоне управлять входной группой. В него встроена камера высокого разрешения, благодаря которой можно посмотреть, кто пришёл, дистанционно открыть дверь в подъезд, принять аудио- и видеозвонки с домофона и даже назначить временные индивидуальные коды доступа для гостей и курьеров на 24 часа. Камера домофона позволяет также просматривать придомовую территорию вокруг подъезда.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Внедрение технологий помогает не только экономить ресурсы и снижать плату за коммунальные услуги, но и делает жизнь более комфортной и безопасной. “Ростелеком“ создает полноценную цифровую экосистему многоквартирного дома, которая выводит ЖКХ на принципиально новый уровень, при котором все внутренние системы работают как часы. В этой системе даже такой простой прибор как домофон – многофункционален. Благодаря ему можно полностью исключить вероятность того, что ваши дети откроют дверь незнакомцу или при потере ключей будут мерзнуть на улице, ведь можно позвонить родителям с домофона прямо на телефон, и открыть дверь в подъезд. Ну а взрослым сервис дает возможность быть в курсе событий, происходящих перед подъездом в их отсутствие».

Сервис «Умный домофон» позволяет следить не только за входной дверью, но и всей придомовой территорией благодаря встроенной системе видеонаблюдения. Камера домофона включится, когда что-то происходит рядом, запишет видео и звук. Видео можно просматривать в режиме онлайн в личном кабинете или приложении, а архивы хранятся в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.