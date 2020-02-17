«Ростелеком» подключил к GPON три населенных пункта Владимирской области

«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию сеть по технологии GPON (Passive optical network)[1] в трех крупных населенных пунктах Судогодского района Владимирской области. Доступ к интернету, цифровому телевидению и виртуальным сервисам получили более пяти тысяч жителей поселков Андреево и Тюрмеровка, а также села Ликино. Свыше 30 километров волоконно-оптических линий связи охватили почти 900 частных и более 400 многоквартирных домохозяйств.

GPON на сегодняшний день одна из самых перспективных технологий в сфере связи. Волоконно-оптический кабель проводится напрямую до оборудования абонента, а сигнал передается за счет светового, а не электрического импульса. Благодаря этому скорость и стабильность соединения увеличивается. Кроме того, по одному кабелю можно получать неограниченное количество цифровых услуг.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы строим сеть, ориентируясь на запросы абонентов. GPON лучше всего подходит для сельской местности и позволяет клиентам в частном секторе не только одновременно пользоваться интернетом и смотреть цифровое телевидение, но и подключать такие услуги как “Видеонаблюдение” или “Умный дом”. Работы завершены, и теперь жители могут насладиться всеми преимуществами цифровых сервисов».

Например, видеонаблюдение можно использовать и в доме, и на участке. Сервис позволяет объединить в единую систему несколько камер внутреннего и наружного наблюдения. Видео можно просматривать в режиме онлайн в личном кабинете или приложении, а архивы хранятся в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

[1] GPON (Gigabit-capable рassive optical network) — технология пассивных оптических сетей, которая позволяет увеличить пропускную способность сети до 1 Гбит/с (в 100 раз выше, чем при технологии ADSL), обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала с предоставлением новых сервисов. Особенностью технологии является 100% оптический канал от АТС до квартиры или офиса конкретного клиента, что позволяет повысить качество передачи сигнала (голоса, данных, видео) и в десятки раз увеличить скорость передачи данных.