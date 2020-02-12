«Ростелеком» начислил почти 150 миллионов бонусов владимирцам

За 2019 год «Ростелеком» начислил владимирским абонентам почти 150 миллионов бонусных баллов. 87 миллионов из них пользователи обменяли на скидки и оплату услуг компании, а также на скидки от партнёров цифрового провайдера. Две трети всех бонусов накопили и потратили абоненты во Владимире, Коврове, Муроме и Гусь-Хрустальном. Абсолютный рекорд принадлежит жителю Владимира, накопившему почти 107 тысяч баллов. Этого количества баллов хватит, чтобы взять, например, в «Видеопрокате» 133 фильма или защитить антивирусом компьютер на 15 лет. Всего в программе зарегистрировано более 20 тысяч абонентов Владимирской области.

Программа лояльности «Бонус» – это начисление баллов за пользование услугами компании и покупки в интернет-магазинах партнеров. Баллы также можно получить за прохождение опросов, выбор доставки электронного счета в Личном кабинете, а также за стаж участия. Бонусы можно обменивать на услуги «Ростелекома» или партнеров программы. Участникам доступны подписки на популярные пакеты каналов, дополнительные минуты связи, антивирусы или, например, онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Бонусная программа от «Ростелекома» – это благодарность нашим клиентам за постоянство в выборе провайдера, а также шанс реально сэкономить. За последний год количество пользователей программы во Владимирской области выросло в три раза. Для нас это означает, что клиенты «распробовали» возможности программы, копят баллы и тратят их более целенаправленно. Например, абоненты Интерактивного ТВ могут в обмен на бонусы смотреть фильмы из “Видеопроката”, подключать пакеты телеканалов и сервис “Управление просмотром”. Интернет-пользователи имеют возможность получать скидки на оплату услуг или, например, активировать подписку на антивирусы».

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Акции».

Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.