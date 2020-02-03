«Ростелеком. Лицей» дарит школьникам две недели бесплатных занятий

ПАО «Ростелеком» в рамках сотрудничества с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ дарит учащимся 1–11 классов промокод на две недели бесплатных занятий в «Ростелеком. Лицее». Сервис онлайн-образования помогает школьникам улучшить знания и подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям.

Для того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса «Ростелеком. Лицей», необходимо зарегистрироваться на сайте www.lc.rt.ru и ввести промокод V6J8RHG в разделе «Мои занятия». Промокод необходимо активировать до 7 февраля (включительно).

Сотрудничество с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ также предполагает экспертную поддержку социально-образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им» специалистами «Ростелеком. Лицея». Так, планируется разработать интерактивные обучающие задания для раздела «Знания», тесты о новых технологиях для тренировочного мобильного приложения, а также собрать интересные ИТ-факты для викторины. Победители очередного Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им», который состоится в ноябре 2020 года, получат полезные призы от «Ростелеком. Лицея» — сертификаты на бесплатный доступ к занятиям в течение нескольких месяцев.

В создании «Ростелеком. Лицея» приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам учебной программы, интерактивные тренажеры, тесты и конспекты для закрепления материала. Все учебные материалы разделены по возрасту на два раздела: «Школа» и «Развитие». Помимо школьной программы онлайн-сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность.

Координационный центр доменов .RU/.РФ выполняет роль администратора национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. В задачи центра входит разработка правил регистрации доменных имен, аккредитация регистраторов, обеспечение технологического развития инфраструктуры доменов, исследование перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня, а также представление России в деятельности международных интернет-организаций и поддержка социальных проектов, направленных на популяризацию информационных технологий и повышение цифровой грамотности пользователей. Один из таких проектов — «Изучи интернет — управляй им», стартовавший в 2012 году при поддержке ПАО «Ростелеком».