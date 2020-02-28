Рокеры с волынками, водевиль и детский хор: что неожиданного ждет нас в выходные

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Рок с волынками от Bugul Noz и Green Guard 18+
Бородатый волынщик c флейтой, девушка-скрипачка и мужчины с электрогитарами — это группа Bugul Noz из города Намюр, что в самом сердце Бельгии. Вдохновляясь ирландскими, бретонскими и шотландскими народными мотивами, участники группы оснастили свои исторические музыкальные инструменты звукоснимателями, чтобы вариться в общем котле настоящего металла и хоррор-панка. Шесть человек на сцене любого паба, бара, клуба, да хоть бы винного погреба или загона для ездовых животных, по щелчку пальцев заводят хороводы, распевают свои и чужие песни, расплескивают эль по столам, на которых чуть позже окажетесь и вы, обнаружив себя в танце. Праздник, да и только!
Вместе с бельгийцами выйдет на сцену в этот вечер группа Green Guard. Это единственная российская группа, играющая панк с двумя шотландскими волынками и мелодичным женским вокалом. Основной упор коллектив делает на авторскую программу, но иногда играет кавер-версии популярных песен в собственной аранжировке. Такой музыки у нас еще не было! Приходите и оторвитесь по полной!
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
1 марта в 18.00
Цена билета — 300 руб.
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Водевиль-ревю «Свадьба в Малиновке» 6+
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова к 50-летию любимого фильма и своему 90-летию поставил водевиль-ревю «Свадьба в Малиновке». Владимирской публике предстоит погрузиться в атмосферу украинской деревушки, где разворачивается борьба красноармейцев с бандой пана-атамана Грициана Таврического. Занимательный сюжет, знакомые с детства мелодии, обилие комедийных, нередко фарсовых сцен, неожиданные эффекты, порожденные сменой самых невероятных ситуаций и случайностей, подарят незабываемые мгновения.
«Свадьба в Малиновке» – одно из наиболее известных произведений в советском музыкально-комедийном театре. Колоритный народный язык, сочный юмор, самобытные характеры героев обусловили непреходящую популярность этой музыкальной комедии, а затем и одноименного фильма, ставшего шедевром советского кинематографа.
Концертный зал им. С.И. Танеев: пр-кт Ленина, 1
29 февраля в 18.00
Цена билета — 800-1500 руб.
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Концерт хоровой музыки 6+
В большом зале Детской музыкальной школы № 1 им. С.И. Танеева (ДМШ № 1) состоится концерт, посвящённый 25-летию творческой деятельности руководителя образцового коллектива хора старших классов Елены Вадимовны Зориной. В концерте принимают участие: солистка областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Лопухова ; выпускница Владимирского областного музыкального колледжа (ВОМК) Ксения Обухова (гусли); вокальный ансамбль преподавателей ДМШ № 1 и ВОМК «Амариллис» и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов хор старших классов ДМШ № 1.
Детская музыкальная школа № 1: ул. Д.Левитана, 4
29 февраля в 16.00
Вход свободный
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«Инициативные чтения под биты» 12+
В субботу некоторое количество творческих людей будут издеваться над стихами известных и не очень авторов. Цель мероприятия — сопоставить культуру стихотворчества прошлого времени с современной подачей оных при помощи музыкального сопровождения. Во время мероприятия предусмотрен перерыв на чай-кофе, поэтому все желающие могут с собой принести сладкое и легкие закуски.
Информационный центр атомной энергии: Октябрьский пр-кт, 3 (вход после шлагбаума с торца здания)
29 февраля в 14.00
Вход свободный
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«Симфония веры» 16+
2 марта – начало Великого поста. Это время воздержания не только в пище, но и словах, поступках. Это время очищения души и покаяния. Как подготовить себя и детей перед Великим постом? В чем смысл Великого поста? Можно ли делать послабления во время поста? Нужно ли поститься современному человеку? Эти и другие вопросы вы сможете задать иерею Андрею Горюнову на очередной встрече в рамках проекта «Симфония веры».
Также в программе встречи — выступление воспитанников воскресной школы им. Петра Скипетрова при Свято-Георгиевском храме города Владимира.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
1 марта в 14.00
Вход свободный
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Большой сольный концерт Алексея Кузнецова 12+
Алексей Кузнецов живет и творит в городе Владимире. Его выступления – это всегда мудрые мысли, множество эмоций и теплая атмосфера. За свою концертную жизнь он стал лауреатом бардовских фестивалей «Время петь» (город Москва) и «Струны связующая нить» (город Ковров). Предприниматель, примерный семьянин и просто хороший человек, который всегда рад поделиться своим творчеством. Вас ожидают два отделения и чаепитие!
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
1 марта в 17.00
Цена билета – 250 руб.
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Вспоминая великую Эллу 16+
В первый день весны во Владимире выступит знаменитый американский джазовый и блюзовый певец и шоумен, сын непревзойденной Эллы Фицджеральд- RAY BROWN JR. Яркий музыкант и замечательный человек своими выступлениями несет огромный заряд позитива и доброты. Ему есть рассказать музыкой и словами. Это не первый приезд артиста в Россию, как и в прошлый раз, его сопровождает джазовый ансамбль Станислава и Вадима Майнугиных из Ярославля.
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
1 марта в 19.00
Цена билета – 700 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
29 февраля
10.30 – полнометражный мультфильм «Маленький большой герой» (Китай, 2018, 6+). Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
13.30 – приключенческий фильм «Расправь крылья» (Франция, 2019, 6+). Жизнь Тома меняется, когда подросток решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами».
16.00 – фэнтези «Эспен в поисках золотого замка» (Норвегия, 2019, 6+). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная в стенах загадочного Золотого замка, куда отправляются Эспен с принцессой Кристин.
18.30 – мелодрама «Он и она» (Франция, 2019, 16+). Он и Она живут в Париже. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли когда-нибудьих дороги?
1 марта
10.30 – любимые советские мультфильмы: «Золотая антилопа» (1954, 0+), «Волк и семеро козлят» (1957, 0+), «Каникулы Бонифация» (1965, 0+), «Волк и теленок» (1984, 0+).
13.30 – комедия «Байкальские каникулы» (Россия, 2015, 6+). Коля Голиков впервые в своей жизни отправляется в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филиппова. И приключения начинаются.
16.00 – фэнтези «Чародейка» (Дания, 2018, 12+). 12-летняя Клара обретает волшебный дар — она может разговаривать с животными. Мир дикой природы в опасности, поэтому девочка вместе с друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.
18.30 – драма «Особенные» (Франция, 2019, 12+). Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
29 февраля и 1 марта в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/event190934979
Обсуждение 1
отличная информация! спасибо!