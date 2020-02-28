Рокеры с волынками, водевиль и детский хор: что неожиданного ждет нас в выходные

Бородатый волынщик c флейтой, девушка-скрипачка и мужчины с электрогитарами — это группа Bugul Noz из города Намюр, что в самом сердце Бельгии. Вдохновляясь ирландскими, бретонскими и шотландскими народными мотивами, участники группы оснастили свои исторические музыкальные инструменты звукоснимателями, чтобы вариться в общем котле настоящего металла и хоррор-панка. Шесть человек на сцене любого паба, бара, клуба, да хоть бы винного погреба или загона для ездовых животных, по щелчку пальцев заводят хороводы, распевают свои и чужие песни, расплескивают эль по столам, на которых чуть позже окажетесь и вы, обнаружив себя в танце. Праздник, да и только!

Вместе с бельгийцами выйдет на сцену в этот вечер группа Green Guard. Это единственная российская группа, играющая панк с двумя шотландскими волынками и мелодичным женским вокалом. Основной упор коллектив делает на авторскую программу, но иногда играет кавер-версии популярных песен в собственной аранжировке. Такой музыки у нас еще не было! Приходите и оторвитесь по полной!

Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19

1 марта в 18.00

Цена билета — 300 руб.