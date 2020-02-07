Роботы, лыжи и оперетта: как провести выходные с пользой

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Фестиваль роботов 0+
С выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине прибыли французский робот Рити, реалистичный робот-паук из Книги рекордов Гиннесса, робот-телеведущая и робот-танцор, а также антропоморфный робот с внешностью Альберта Эйнштейна, который считается самым совершенным в мире. Вы увидите робоакробатику и танцевальные трюки в цирке роботов, примите участие в эксперименте по передаче электричества на расстоянии и станете свидетелем удара молнии в человека. А робот Джибо еще и сфотографирует все эти моменты на память.
Кроме того, управляйте голограммами вокруг себя, проникайте внутрь предметов с помощью новейших технологий. Отправьтесь в путешествие по галактике и станьте космонавтом с помощью новейших технологий. Превратитесь в звезду и создайте Большой взрыв, слетайте в космос на лифте сквозь все слои атмосферы. Узнайте, каким твой голос услышат инопланетяне и какой спутник пролетает сейчас над городом.
Art Hall: ул. Северная, 2а
6 февраля — 9 марта с 10.00 до 21.00
Цена билета: 490 руб. — детский (будни), 590 руб. — взрослый (будни), 590 руб. — детский (выходные и каникулы), 690 руб. — взрослый (выходные и каникулы). Детям до 3 лет включительно вход бесплатный.
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«Открытая Лабораторная» 6+
Во Владимире в третий раз состоится международная акция по проверке научной грамотности. Организатор площадки – Информационный центр по атомной энергии Владимира совместно с Владимирским филиалом Финуниверситета. Вопросы для «Лабораторной» составляются при участии ведущих российских ученых, например, в комплект для 2020 года вошли вопросы от биолога Елены Клещенко, геофизика Александра Костинского, астрофизика Сергея Попова и многих других.
Лабораторная включает в себя две части: сначала на площадке участники получают необходимые раздаточные материалы и в течение 20-30 минут отвечают на вопросы, а потом «заведующий Лабораторной» («завлаб») объявляет правильные ответы и подробно разбирает каждое задание. Во Владимире «завлабом» станет Андрей Владимирович Малеев, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Общая и теоретическая физика» Владимирского государственного университета.
Принять участие в детском варианте «Лабораторной» сможет любой желающий от 7 до 12 лет, во взрослом – от 13 и старше.
Владимирский филиал Финуниверситета: ул. Тихонравова, 1
8 февраля в 12.00
Вход свободный. Необходима регистрация
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«Лыжня России» 6+
Большой спортивный праздник во Владимире по традиции состоится в парке «Дружба». Основными дистанциями «Лыжни России-2020» станут забеги на 5 и 10 км для мужчин и женщин 2001 года рождения и старше. Юношам и девушкам 2002 года рождения и моложе предстоит соревноваться на дистанции 5 км. Мальчики и девочки 2010 года рождения и младше побегут 1 км. Традиционно во Владимире такая же дистанция установлена и для массового забега для всех желающих, независимо от возраста и спортивной подготовки.
Победителей и призеров гонок наградят дипломами, медалями, кубками и призами. Для участников забегов организуют палатку для обогрева, а для зрителей и болельщиков — концертную программу, кашу из полевой кухни и горячий чай с сушками.
Организаторы уточняют, что лыжникам моложе 18 лет необходимо предоставить при регистрации медицинскую справку о возможности участия в гонке. Для спортсменов старше 18 лет и старше возможна альтернатива: либо представить комиссии медицинскую справку, либо лично подтвердить свою персональную ответственность за собственное здоровье, заполнив специальный бланк. Также необходимо предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении.
Для участия в «Лыжне России» нужно подать заявку в СШОР № 3 (ул. Верхняя Дуброва, 2а) до 7 февраля с 9.30 до 17.00. В день стартов, 8 февраля, регистрация будет производиться на большой поляне парка «Дружба» с 10.00 до 11.30.
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«Бременские музыканты» 0+
Наверняка немецкие сказочники никогда и не предполагали, что выдуманная ими команда друзей, состоящая из Кота, Петуха, Пса, Осла и юного Трубадура, покорит миллионы детей. Однако факт остается фактом: оперетта «Бременские музыканты» − одна из самых популярных и востребованных постановок театра «Петербургская оперетта», а музыкальные хиты от Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, являющие собой душу спектакля, знают наизусть и юные зрители, и их родители.
«Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!» − авторитетно заявляет отважная пятерка друзей, а потому отправиться в путешествие, где обязательно повстречаются король со своей стражей, шайка разбойников во главе с атаманшей и, конечно же, красавица-принцесса, – лучший способ весело отдохнуть всей семьей.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
8 февраля в 12.00
Цена билета — 800-900 руб.
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«Сказки волшебного леса» Софьи Гюльбадамовой 6+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает послушать музыку Рихарда Штрауса, Эдварда Грига, Людвига Бетховена, Роберта Шумана и Франца Шуберта в исполнении пианиста мирового уровня – великолепной Софьи Гюльбадамовой. Она лауреат многочисленных международных конкурсов в США, Германии, России, Франции, Испании, арт-директор Международного фестиваля им. Брамса в Австрии.
Биография талантливой пианистки началась в Москве, в известной специальной музыкальной школе им. Гнесиных, в классе заслуженного артиста России М.С. Хохлова. Свое обучение Софья продолжила в Высшей школе музыки Любека (Германия), где ее педагогом стал именитый американский пианист Джеймс Токо. Затем – в аспирантуре Парижской консерватории в классах Гиглы Кацаравы и Дэвида Лайвли. Интересно, что сейчас Софья является официальным представителем знаменитой марки роялей «Бехштейн».
Музейный комплекс «Палаты»: ул. Большая Московская, 58
8 февраля в 15.00
Цена билета — 250-300 рублей
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Открытые кинопоказы
Maxton Concert Hall уже традиционно предоставляет возможность в воскресенье посмотреть хорошее кино на большом экране абсолютно бесплатно!
12.00 — анимационный фильм «Гадкий Я-3» (0+). Грю становится агентом секретной государственной организации, продолжая заботиться о трех малышках. В прошлой части ленты о «гадком» герое, он знакомится с Люси, которая становится его любящей женой. А в третьей части большая семья живет счастливо и беззаботно, а Грю с Люси всячески оберегают своих девочек от неприятностей. Но не всегда это получается у бывших злодеев, так как раз за разом приходится бросать свою спокойную семейную жизнь ради спасения мира…
17.00 – трогательный фильм «2+1» (0+). Омар Си и Клеманс Поэзи в трогательном ремейке популярного мексиканского фильма «Инструкция не прилагается» от режиссера Хьюго Желена. Самуил хотел бы всегда наслаждаться своей беспечной жизнью на побережье Франции, но неожиданно узнал, что у него есть маленькая дочка…
20.00 «Рок-звезда» (18+). Днём Крис Коул занимается починкой копировальной техники, а по ночам подражает рок-группе Steel Dragon, самой крутой в мире тяжёлого рока. Неожиданно ему представилась удивительная возможность стать новым вокалистом настоящего Steel Dragon. Марк Уолберг смог передать атмосферу 80-х годов, а Дженнифер Энистон отлично сыграла возлюбленную Криса.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
9 февраля в 12.00, 17.00, 20.00
Вход свободный
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«Симфония веры» 16+
9 февраля — день памяти новомучеников и исповедников Русской церкви. Тема канонизации святых в органах церковной власти до сих пор остается актуальной и неисследованной до конца. Что такое канонизация и деканонизация? По каким признакам причисляют к лику святых? Можно ли деканонизировать святого? На эти и другие вопросы ответит Алексей Журавлев, экскурсовод музея истории ВлГУ, участник православного молодежного движения «Credo» на Студеной горе. За музыкальную атмосферу встречи отвечает камерный ансамбль «No name».
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
9 февраля в 15.00
Вход свободный
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – советские мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950, 0+), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951, 0+), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1956, 0+).
13.30 – комедийный мультфильм «Побег из джунглей» (Китай, 2019, 6+). Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Брайр и Брэмбл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!
16.00 – фэнтези «Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2018, 6+). Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
18.30 – драма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, 2018, 16+). Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
8 и 9 февраля в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/festivalrobotov
Обсуждение 3
Спасибо, очень информативно)))
Я на лыжах в оперетту
отличная подборка, очень нужная и полезная. спасибо!