Роботы, лыжи и оперетта: как провести выходные с пользой

С выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине прибыли французский робот Рити, реалистичный робот-паук из Книги рекордов Гиннесса, робот-телеведущая и робот-танцор, а также антропоморфный робот с внешностью Альберта Эйнштейна, который считается самым совершенным в мире. Вы увидите робоакробатику и танцевальные трюки в цирке роботов, примите участие в эксперименте по передаче электричества на расстоянии и станете свидетелем удара молнии в человека. А робот Джибо еще и сфотографирует все эти моменты на память.

Кроме того, управляйте голограммами вокруг себя, проникайте внутрь предметов с помощью новейших технологий. Отправьтесь в путешествие по галактике и станьте космонавтом с помощью новейших технологий. Превратитесь в звезду и создайте Большой взрыв, слетайте в космос на лифте сквозь все слои атмосферы. Узнайте, каким твой голос услышат инопланетяне и какой спутник пролетает сейчас над городом.

Art Hall: ул. Северная, 2а

6 февраля — 9 марта с 10.00 до 21.00

Цена билета: 490 руб. — детский (будни), 590 руб. — взрослый (будни), 590 руб. — детский (выходные и каникулы), 690 руб. — взрослый (выходные и каникулы). Детям до 3 лет включительно вход бесплатный.