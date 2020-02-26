Рисунок жительницы Владимирской области может стать талисманом переписи

Сразу три работы жительницы Владимирской области Натальи Шалашовой вошли в шорт-лист конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи населения. Это большая удача, так как за победу борются конкурсанты из 74 регионов страны. Всего же в список, сформированный по итогам открытого голосования пользователей, вошли 77 работ.

— Согласно положению о конкурсе каждый участник состязания мог представить не более трех работ. У Натальи так и получилось. Но самое главное – все три её работы вошли в шорт-лист, — сообщила пресс-служба Владимирстата.

Достанется ли жительнице Владимирской области победа и обещанный денежный приз в размере 60 тысяч рублей, узнаем не позднее 28 февраля. Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании Всероссийской переписи населения-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции, уточняет Владимирстат.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября этого года.

Перепись не обычная, впервые будут применены цифровые технологии. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на Едином портале госуслуг. При обходе домов переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет в помещениях многофункциональных центров.

Ранее «Призыв» сообщал, что мужчины все чаще предпочитают ходить в холостяках. Любопытную статистику Владимирстат подготовил специально ко Дню защитника Отечества.

Ольга Ефремова

Фото: news-life.pro