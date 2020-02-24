Ревизоры обнаружили точки продажи запрещенных снюсов

Опасную никотиносодержащую продукцию все еще можно найти в продаже во Владимирской области, несмотря на запрет. Сотрудники прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и налоговой службы провели проверки и выявили неоднократные нарушения законодательства. Продавцы снюсами ведут торговлю в Интернете и магазинах. Так, суздальским, меленковским, муромским прокурорами обнаружены сайты по продаже снюсов. В суд направлено 6 заявлений о признании информации запрещенной. Три из них уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Реализуют опасную смесь и через социальные сети. Чтобы выйти на торговца, прокуроры под видом покупателей обратились к продавцу с предложением купить смесь. На назначенную встречу явился несовершеннолетний, учащийся одного из образовательных учреждений Владимира. Информация о незаконной деятельности юноши была доведена до руководства учебного заведения. Также проведена беседа с родителями подростка.

Среди продавцов снюсов есть подростки.

В Камешковском районе снюсы продавались прямо на территории торгового центра. Пресечена деятельность индивидуальных предпринимателей, реализующих никотиносодержащую продукцию в Собинском и Александровском районах. В областном центре были обнаружены не просто продавцы, а изготовители запрещенной смеси.

Вся никотиносодержащая продукция попала под запрет в конце 2019 года. На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли соответствующий закон. Причиной стали сотни обращений от семей и представителей администраций на местах.

Ранее «Призыв» сообщал, что снюсы изымают из продажи по всей Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: tver.bezformata.com