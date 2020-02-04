Рельсовый автобус домчит пассажиров из Мурома в Ковров

Добраться из Мурома в Ковров и обратно можно будет на рельсовом автобусе РА-3. Его торжественный запуск состоится в городе на Оке 6 февраля. Этот вид подвижного состава придёт на смену межобластным вагонам, которые используются частью пригородных поездов, курсирующих во Владимирской области, сообщает портал «iKovrov».

Максимальная вместимость состава — 195 человек.

Рельсовые автобусы РА-3 от предшествующей модели РА-2 отличает целый ряд существенных преимуществ. Они более комфортабельные. В вагонах установлены информационные табло с маршрутом следования, системы видеонаблюдения и энергосберегающие светодиодные светильники, система климат-контроля в пассажирском салоне и в кабине машиниста. Такие рельсовые автобусы экономичные, они могут сократить затраты на перевозки. Рельсовые автобусы отличаются от электричек тем, что в них всего от 1 до 3 вагонов. В двух вагонах находится 150 мест для сидения. Максимальная вместимость – 195 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что с апреля из расписания пригородных поездов могут пропасть два маршрута — «Ярославль-Александров» и «Ярославль-Балакирево». Такая инициатива принадлежит ярославской региональной власти, которая наравне с владимирцами дотирует перевозки на пригородных поездах.

Ольга Ефремова

Фото: ikovrov.ru