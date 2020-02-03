Реклама магазина «Оптика», размещенная в газете «Доверие», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ИП «П…», редакции газеты «Доверие».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения в газете «Доверие» рекламного объявления следующего содержания: «Оптика Мы открылись… — подбор и изготовление очков любой сложности, — медицинские оправы, — солнцезащитные очки, — контактные линзы… КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ, — современное оборудование БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ* при заказе очков…», не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку в данном рекламном объявлении отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов, что нарушает требования ч. 7 ст. 24 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание в связи с однократным характером размещения спорного рекламного объявления в газете «Доверие».