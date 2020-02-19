Регоператор не успевает вывозить крупногабаритный мусор

Областная жилищная инспекция зафиксировала рост обращений по вывозу крупногабаритных отходов с площадок у многоквартирных домов во Владимире. Горожане жалуются, что он копится неделями. Но штрафы региональному оператору за нарушение графиков вывоза мусора выписывать не торопятся, ограничиваются предписаниями. Власти и надзорные ведомства весьма терпимо относятся к бездействию компании «Биотехнологии». Хотя подтверждают, что диваны, окна, доски, ветки обязаны убирать вовремя. В ходе рейдов «Призыв» обнаружил крупногабаритный мусор во дворах на Верхней Дуброве, Асаткина, Тракторной, Баумана, Университетской, Белоконской.
Елена Андреева, начальник жилищной инспекции по Владимирской области:
- У нас предписания к регоператору по КГО по ряду площадок есть. Проводили проверки. На сегодня все предписания закрыты.
- Сегодня задала вопросы управляющим организациям со всей Владимирской области, есть ли массовые проблемы. Ответ — нет.
- Есть точечные проблемы. Чаще всего в новостройках. Остальные проблемы решены.
В нормативы накопления отходов входит крупногабаритный мусор. Он составляет 15% от общего объема.
А надзорное ведомство внеплановые проверки проводит не столь оперативно, как хотелось бы. У него есть 20 дней с момента обращения. В жилищной инспекции даже советуют обращаться к коллегам, в инспекцию административного надзора, которые могут наказать регоператора за нарушение правил благоустройства. Но фактов таких тоже немного. Как рассказывал директор инспекции Виктор Придыбайло, чаще ограничиваются предписаниями.
Как «Призыв» сообщал ранее, попытки управляющих компаний и ТСЖ добиться снижения платы от регоператора не увенчались успехом.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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