Регоператор не успевает вывозить крупногабаритный мусор

Представитель регоператора «Биотехнологии» Альберт Скворцов поясняет, что компания спешно приобрела 22 мусоровоза, которые не рассчитаны на сбор крупногабаритного мусора. Они захватывают контейнеры и перекидывают отходы в отсек машины. Регоператор арендовал технику для сбора КГМ, но охватить весь город пока не успевает.Чтобы добиться перерасчета или привлечь регоператора к ответственности, собственникам жилья или их представителям — председателям ТСЖ и руководителям управляющих компаний — нужно сначала добиться выезда на место жилищной инспекции.

А надзорное ведомство внеплановые проверки проводит не столь оперативно, как хотелось бы. У него есть 20 дней с момента обращения. В жилищной инспекции даже советуют обращаться к коллегам, в инспекцию административного надзора, которые могут наказать регоператора за нарушение правил благоустройства. Но фактов таких тоже немного. Как рассказывал директор инспекции Виктор Придыбайло, чаще ограничиваются предписаниями.

Как «Призыв» сообщал ранее, попытки управляющих компаний и ТСЖ добиться снижения платы от регоператора не увенчались успехом.

Анна Тумановская

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