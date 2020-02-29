Разыскиваются свидетели убийства лисы во Владимире

Убитая позавчера во Владимире лиса оказалась больной бешенством. Диагноз установили в ходе исследования её трупа в Институте защиты животных в Юрьевце. Место, где было ликвидировано животное — на улице Комиссарова в Добром, продезинфицировали. Сейчас Роспотребнадзор ищет свидетелей нападения животного на человека. Необходимо установить все обстоятельства случившегося, чтобы не допустить распространение смертельной болезни в областном центре.

Единственный способ спастись от бешенства человеку — вовремя поставить антирабическую вакцину.

Столкновение с бешеным животным произошло позавчера утром. Лиса напала на мужчину, выгуливавшего собаку. На помощь ему пришли другие люди – лису убили. Это случилось на пятачке между детским садом и школой № 34.

— Если эта лиса успела кого-то укусить, пострадавшим нужно немедленно обратиться к врачу. Прививку делают в любом травмпункте бесплатно. Сейчас мы ищем контакты мужчины, который помогал отбиваться от лисы, — сообщила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Если дикие животные начали заходить на территорию города, это очень опасная тенденция, говорят в ведомстве. Вполне возможно, что бешеная лиса забежала в Доброе из Суздальского района, где на минувшей неделе от бешенства в селе Выпово умерла собака. Её труп пролежал в огороде хозяина четверо суток. После публикации «Призыва» тело собаки всё-таки забрали для кремации.

Татьяна Данилова

Заглавное фото su.oblast.online

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