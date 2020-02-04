Пьяному телефонному террористу вынесли приговор

23-летний житель Владимирской области, сообщивший о планах взорвать дом в Костерево, признан виновным. За ложное сообщение об акте терроризма мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам принудительных работ. Но так как за ним числятся и другие преступления, Петушинский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Ближайшие 3 года осужденный проведет в колонии.

В январе прошлого года осужденный позвонил на телефонный номер 112 и сообщил, что является бывшим террористом и предупредил о взрыве одного из домов в Костерево. На место было оперативно стянуты спецслужбы, однако взрывных устройств обнаружено не было. Звонившего удалось задержать. Молодой человек был пьян. Телефон, с которого был осуществлен анонимный звонок, у него был при себе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном телефонный террорист «заминировал» собственный дом.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com