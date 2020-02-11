Провала строительного рынка в ближайшем будущем не случится

Быстрее, больше и выше — таков план жилищного строительства в регионе. В этом году во Владимирской области повысили объем ввода жилья на 120 тысяч квадратных метров по сравнению с 2019-м. В прошлом году построили 7438 квартир, или 745 тысяч квадратных метров жилья. В целом план, поставленный Минстроем, выполнен. Исключение составляют Владимир и Ковров, у которых самые высокие показатели, но и самые большие проблемы с подрядчиками. С переходом на проектное финансирование строительства жилья часть крупных застройщиков стали подрядчиками. Эскроу-счета завели всего две строительные компании, остальные пока работают по-старому. Но заделов надолго не хватит.

Михаил Романычев, директор департамента строительства и архитектуры:

На сегодняшний день компании высказывают опасения.

Но есть еще те, кто достраивают по старым правилам, по старым договорам, заключенным с дольщиками.

Домов достаточно много в заделе на стадии фундамента, на стадии 50%-ной готовности. Они все строятся по старым правилам.

Опасений, что случится провал, нет.

Новый глава строительного ведомства заверил, что уже в феврале съездит в командировку в Москву, в министерства и поговорит о снижении требований. Невыполнение плана грозит лишь увольнением директора, серьезных санкций, уверяет Михаил Романычев, не случится.

В регионе пока все построенные квартиры продаются.

В департаменте строительства считают, что спрос на жилье останется. «Пустых коробок», как выразился Михаил Романычев, в регионе не появится. Спрос будут стимулировать ипотечными программами.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире заморозили стоимость социального квадратного метра, по которому считаются субсидии очередникам, в том числе бюджетникам и молодым семьям.

Анна Тумановская

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