Протаранившему «живой щит» гонщику дали реальный срок

Водителя автомобиля «Skoda Rapid», протаранившего «живой щит» во Владимире, все-таки лишили свободы. Владимирский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил наказание за применение насилия в отношении полицейского. 29-летний житель Волгограда проведёт в колонии общего режима полтора года. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Ранее, согласно первому решению суда за применение насилия к представителю власти при задержании, гонщику грозил только штраф в размере 70 тысяч рублей. При вынесении приговора Ленинский районный суд учел двухмесячный срок нахождения мужчины под стражей в период предварительного следствия. При этом прокурор настаивал на реальном лишении свободы.

Инцидент произошел 9 февраля на трассе М-7 «Волга» возле поста ДПС на Московском шоссе.

Уходя от погони, водитель «Skoda Rapid» протаранил автомобили «Лада Приора» и «Лада Ларгус» и остановился. Путь ему перегородил сотрудник полиции, но задержать лихача не удалось. Автомобиль резко тронулся с места, проехал вперед, ударив бампером по ноге полицейского. Водителя, нёсшегося по трассе на огромной скорости, преследовали от Коврова и в итоге задержали только в Лакинске.

Ранее «Призыв» сообщал, что на следствии и в суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он пояснил, что после случившегося из водителей такси перешел на работу, не связанную с профессиональным управлением автотранспортом.

Ольга Ефремова

Фото группы «Типичный Владимир»