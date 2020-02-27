Прием заявлений на новые детские пособия начнется 1 июля

Названа дата начала приема заявлений от жителей Владимирской области для назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Документы можно подавать с 1 июля текущего года. Их будут принимать в учреждениях социальной защиты населения, многофункциональных центрах или через Единый портал госуслуг. В нашем регионе размер выплаты в 2020 году составит 5390 рублей.

Размер ежемесячного пособия составит 5390 рублей.

Право на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума – 10 768 рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента соцзащиты населения.

Ранее «Призыв» подробно рассказывал, как и когда жители Владимирской области могут получить новые пособия на первого и второго ребенка.

Ольга Ефремова

Фото: g-wallet.ru