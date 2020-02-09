Председатель ТСЖ присвоил взносы жильцов за капремонт

Два года условно получил 33-летний житель Владимира, присвоивший деньги членов товарищества собственников жилья. Преступления он совершил, работая председателем ТСЖ двух жилых домов. Все деньги за капремонт «оседали» на спецсчете, которым предприимчивый мужчина решил распорядиться по своему усмотрению.

Председатель нашел строительную компанию, с которой заключил договор на проведение разных работ, но не капитального характера. Два миллиона рублей он перевел на счет этой организации. Фактически за счет средств капитального ремонта произведены общестроительные работы. По документам вышло, на объекте ударно трудился и сам председатель. За что получил 350 тысяч рублей.

Своими действиями председатель ТСЖ нарушил права и законные интересы собственников квартир, считает прокуратура.

В ходе судебного разбирательства хитроумный председатель полностью признал свою вину и возместил причиненный ТСЖ ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он 2 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире под видом сотрудников водоканала по квартирам ходят торговцы, которые уговаривают ставить жителей фильтры для очистки воды по тройной цене.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»