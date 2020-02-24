Предприимчивый владимирец зарабатывает на коронавирусе

Предприимчивый житель областного центра решил подзаработать на коронавирусе. Он предлагает владимирцам, заказавшим посылки из Китая, забрать товар на почте. Услуга, естественно, платная. За страхи перед неизвестной болезнью придется отдать 200 рублей. Подобное объявление появилось на одном из популярных сайтов. И можно предположить, что своих клиентов «бизнемен» нашел. В соцсетях давно обсуждают, что товар, пришедший из КНР, может быть переносчиком коронавируса. Подтверждений этому нет, а почта Китая проводит дополнительную дезинфекцию всех посылок. Но пока у страха глаза велики, всегда найдется тот, кто на этом будет делать деньги.

И это не единичная попытка заработать на коронавирусе. Так жителям Владимира предлагают обычные медицинские маски за тысячу рублей. Объявление появилось на сайте 3 февраля в то время, когда аптечные сети города начали завышать цены на простейшие средства индивидуальной защиты. «Призыв» сообщал, что одноразовый товар из нетканого материала подорожал в несколько раз и стал дефицитным. Вот и решил кто-то сделать на этом деньги. «Коронавирус. Маска медицинская. Остались последние 5 новых запечатанных упаковок по 3 штуки в каждой. Цена за все», — говорится в объявлении.

И если медицинская маска, пусть и дорогая, но может пригодиться, то вот польза китайского оберега от коронавируса не доказана. При этом в интернете много предложений оградить себя от болезни за пять и даже десять тысяч рублей. Пока ученые по всему миру разрабатывают вакцину, россияне уже придумали «способ» обезопасить себя от смертельно опасной заразы. Варианты есть самые разные: амулет, браслет или подвеска. Умельцы предлагают даже кольцо от инфекции COVID-19 за 500 000 рублей.

Предприимчивые граждане страны добавляют словосочетание «от коронавируса» к большому списку товаров и услуг. От коронавируса можно приобрести швабру за 500 рублей, чеснок за 350 рублей, банки лечебные СССР за полтинник, противогаз, защитный костюм, заказать привитых от коронавируса грузчиков или профилактическую обработку помещений. Есть даже образец коронавируса за миллион рублей, нарисованный ребенком, и даже енот Кокос — защитник от коронавируса за 50 000 рублей.

Что больше в этих объявлениях — жажды легкой наживы, попытки креативно представить свой товар или юмора — сказать трудно. Но если на одном популярном сайте набрать «коронавирус», то по такому запросу будет сразу 579 предложений. И все они самые разные. При этом в самом Китае, над коронавирусом уже не шутят. Болезнь воспринимают серьезно и противостоят ей всей страной. «Призыв» уже писал об этом здесь.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: volgodonsk.ru