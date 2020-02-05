Посетителей Красносельских бань экстренно эвакуировали из-за пожара

Посетителям Красносельских бань, расположенных в микрорайоне Доброе областного центра, накануне пришлось оперативно эвакуироваться. В подсобном помещении комплекса начался пожар. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17.16. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила один квадратный метр.

Как рассказали очевидцы пожара в соцсетях, сотрудники банного комплекса быстро провели эвакуацию. Уже через 40 минут гости комплекса смогли вернуться в помещение и продолжить свой отдых.

Ранее «Призыв» сообщал, что неподалёку от Красносельских бань, на улице Жуковского, случился крупный пожар. Сгорел частный двухквартирный дом на две семьи.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»