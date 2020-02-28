Полторы сотни мастеров приедут на фестиваль «Реки-Руки»

Весенний фестиваль творчества «Реки-Руки» вновь распахнет свои двери. В этом году он пройдет во Владимире с 4 по 8 марта уже в седьмой раз. Организаторы подчеркивают, что фестиваль стал масштабнее. В этом году он расположится на новой площадке – в Центре пропаганды изобразительного искусства и продлится 5 дней. Соберутся сразу 150 мастеров из Суздальского, Меленковского, Ковровского, Вязниковского, Кольчугинского, Муромского, Гусь-Хрустального, Петушинского, Судогодского, Собинского районов Владимирской области. Приятная новость: вход для всех желающих теперь бесплатный.

Традиционно на ярмарке можно будет купить подарки к 8 Марта: украшения из разных материалов, игрушки, одежду, аксессуары ручной работы, предметы интерьера. А еще есть возможность принять участие в различных мастер-классах. Мастера приготовили множество сюрпризов и постараются удивить даже самых искушенных посетителей. Так, в этом году можно будет посетить занятия по созданию украшений из эпоксидной смолы и кожи, сувениров из холодного фарфора и полимерной глины, порисовать в технике эбру, заняться валянием из шерсти и созданием неповторимых кукол, создать витраж и нарисовать свою картину в художественной студии фестиваля.

Мастер-классы будут продолжаться все пять дней в режиме нон-стоп.

Насыщенной будет и музыкально-поэтическая программа фестиваля «Реки-Руки». На главной сцене праздника выступят юные и уже известные владимирские исполнители. Среди участников – группы «Скимен», «Джемания», а также барды, музыканты и поэты.

Традиционно в рамках фестиваля состоятся конкурсы среди мастеров: конкурс на лучшего мастера Владимирской области и творческий конкурс «Душа России». Время работы фестиваля — с 10.30 до 19.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире прошел первый фестиваль мужского творчества. Показать свои навыки и товар лицом захотели несколько десятков участников.

Ольга Ефремова

Фото группы «Владимирский фестиваль творчества Реки-Руки»