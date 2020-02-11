Полсотни единиц техники вышли на заснеженные улицы

Уборка дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта во Владимире ведется в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. На заснеженных улицах с раннего утра трудятся 54 единицы техники и 74 рабочих. Сразу после начала снегопада специалисты ЦУГД в первую очередь приступили к обработке противогололедными материалами. Работы велись не только на городских дорогах, но и в отдаленных районах. Затем силы были брошены непосредственно на расчистку дорог.

По данным мэрии, транспортный коллапс снегопад не вызвал.

Обращений об остановках движения на городских дорогах не было. Имелись лишь локальные затруднения, которые случаются и в бесснежные дни. Связаны они с повышенным трафиком в часы пик. Вместе с тем горожанам напоминают, что жалобы и замечания по качеству зимней уборки можно направлять по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Недовольным уборкой придомовых территорий следует обращаться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы — 05.

Ранее «Призыв» сообщал, что припаркованные автомобили мешают уборочной технике. Автовладельцев убедительно просят не оставлять свои машины в зоне действия знаков, запрещающих стоянку транспортных средств.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru